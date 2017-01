Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči "Ne morem spoštovati države, ki ne spoštuje mojih rojakov," pravi Taraneh Alidoosti. Foto: EPA Alidoostijeva je v domovini tudi zvezda nadaljevanke Šeherezada, revija Sanate Cinema pa jo je razglasila za iransko igralko desetletja. Foto: EPA Sorodne novice Rekordnih 14 oskarjevskih nominacij za Deželo La La

Iranska zvezda nominiranega filma bo "zaradi Trumpovega rasizma bojkotirala oskarje"

Taraneh Alidoosti, "iranska Natalie Portman"

27. januar 2017 ob 13:48

Los Angeles - MMC RTV SLO

Protagonistka iranske drame Trgovski potnik, ki je nominirana za tujejezičnega oskarja, se je odpovedala svojemu sedežu na najpetičnejši filmski zabavi leta. Podelitve se ne bo udeležila iz protesta proti predsedniku Trumpu in njegovemu predlogu prepovedi vstopa prebivalcem nekaterih muslimanskih držav v ZDA.

Taraneh Alidoosti, 33-letna Teherančanka in glavna igralka Trgovskega potnika, novega filma Asgharja Farhadija, ki sebo naslednji mesec potegoval za oskarja za najboljši tujejezični film, je prek družabnih omrežij sporočila, da je 26. februarja ne bo v Hollywood. "Trumpov preklic vizumov za Irance in druge narode je rasistična poteza in zato nesprejemljiva," je utemeljila svojo odločitev.

Taraneh, ki jo je New York Times pred časom opisal kot "iransko Natalie Portman", se je odzvala na poročanje medijev, da naj bi predsednik Trump začasno prepovedal izdajanje viz za begunce in druge prišleke in določenih afriških in bližnjevzhodnih držav. Tako naj bi preventivno preprečevali terorizem.

"Odločila sem se, da na podelitev ne grem, tudi če mi ne bodo prepovedali vstopa v ZDA, ker me globoko boli, ko vidim, da se mojim sodržavljanom odreka, kar je lahko tudi njihova zakonita pravica - če bi radi obiskali svoje otroke ali se udeležili predavanj kot tuji univerzitetni študenti," je pojasnila za The New York Times.

Trumpova "omejitev priseljevanja" predvideva suspendiranje viz za vsaj 30 dni državljanom sedmih večinsko muslimanskih držav, pa tudi suspendiranje begunskega programa za vsaj 120 dni.

Alidoostijeva, ki živi v Teheranu, je opozorila še, da ZDA tam nimajo svojega veleposlaništva, kar pomeni, da imajo vsi, ki bi si želeli iskati zdravstveno pomoč ali izobrazbo zunaj iranskih meja, pred seboj še toliko težjo nalogo. "Prepričana sem, da so imele ZDA že velikokrat korist od iranskih priseljencev. Ne morem spoštovati države, ki ne spoštuje mojih rojakov."

Trgovski potnik je svobodna priredba gledališke igre Smrt trgovskega potnika Arthurja Millerja, s katero iranski režiser Asghar Farhadi oriše stanje duha v državi. Obenem je bil njegov novi celovečerec tudi največkrat nagrajeni film lanskega festivala v Cannesu.

