Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Skoz ves »igrokaz« se vleče motiv domnevno obstoječega svetega moža, ki postaja iz prizora v prizor jasnejša metafora izgubljenosti in umanjkanja kakršnekoli orientacije sodobne družbe. Foto: SNG Ljubljana/Peter Uhan Nova igra Mileta Koruna izhaja iz tradicije meščanske drame in prikazuje majhno, zaprto družbo, ki živi v meščanskem stanovanju s salonom, samovarjem in stereotipnimi meščanskimi obredi, je pa popolnoma izpraznjena smisla. Foto: SNG Ljubljana/Peter Uhan "Čeprav Korun na prvi pogled predvsem parodira zatohlost in izpraznjenost (post)meščanske družbe, pa na drugi strani pri seciranju človeške psihe misli resno," je v gledališki list zapisal režiser predstave. "V tem kontekstu se z vso ostrino pojavi problem, ki ga uprizoritev ne bo obšla: absurdno iskanje smisla, ki se našim protagonistom vedno znova izmuzne." Foto: SNG Ljubljana/Peter Uhan Dodaj v

"Ironični portret slovenskega Godota" prvič na dramskem odru

Premiera Svetega moža v ljubljanski Drami

2. december 2017 ob 11:17

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Izhodišče najnovejše predstave ljubljanske Drame je absurdna situacija: protagonistka skuša okolici dopovedati, da si je "Svetega moža" izmislila v trenutku nepremišljenosti. A v novi resničnosti lažnih novic je za popravke in zanikanje prepozno.

Na Velikem odru Drame bo nocoj krstna uprizoritev nove igre Mileta Koruna Sveti mož v režiji Matjaža Zupančiča. V ospredje drame je Korun postavil dve ženski in izmišljenega Svetega moža, ki bi po Zupančičevih besedah lahko predstavljal tudi slovenskega Godota. Lažna novica o njegovem obstoju sproži plaz dogodkov, ki jih ni mogoče ustaviti.

Če dovolj ljudi ponovi isto laž, postane resnica

Ravnatelj SNG Drama Ljubljana Igor Samobor je na četrtkovi novinarski konferenci izrazil navdušenje nad tem, da bodo v Drami na oder krstno postavili dramo enega največjih slovenskih režiserjev. Korunovo besedilo Sveti mož je postavljeno v zaprto meščansko družbo, v kateri se na podlagi izmišljotine ene od protagonistk veliko ljudi ukvarja s tem, ali se jim bo Sveti mož pridružil, jim pomagal, in podobno. "Čez nekaj časa, ko se veliko ljudi ukvarja z neko izmišljijo, ta začne obstajati," je namignil Samobor, ki je delo označil za neverjetno novo in sveže.

Dodal je, da ga ob vsakem branju doživlja na nov način, predstavlja pa "mešanico briljantnega humorja in neverjetne fantazije ter mešanico raznih slogov - od hude burleske prek absurda do tragikomičnih dramskih razsežnosti, ki so strašno spretno združene v jasno celoto z močnim sporočilom". Če bi se bralo vse like kot metaforo, bi lahko bili predstavniki slovenske zgodovine vse do danes, meni Samobor.

Po gledališki upokojitvi: nova kariera dramatika

Korunov dramski prvenec Svetovalec so lani uprizorili v Mestnem gledališču ljubljanskem v režiji Nine Rajić Kranjac. Priznani režiser je povedal, da se je pisanja dram lotil po upokojitvi oziroma po tem, ko je ugotovil, da se mu je "nekako razblinil občutek za režijo". V obdobju, ko ga je obdajalo domotožje po teatru, si je želel preizkusiti, kako se razume z dramskim dialogom. Dramo Sveti mož je začel s prizorom, v katerem dve ženski zreta v klobuk in se sprašujeta, čigav je. Okoli tega je nato gradil zgodbo.

V ospredje besedila je Korun postavil dve ženski, češ da "je radovednost pri ženskah bolj naravna, ženske se ji bolj radodarno prepuščajo, mehkejše so in jih je na nek način lažje prevarati z določenim videzom". Seveda pa so povsod izjeme in ni želel posploševati, poudarja Korun. Razkril je, da je prva gospa iz igre vdova, njen sin pa se pojavlja v vlogi umrlega moža, druga gospa, ki je gospodovalne narave in manipulira s člani družine in prijatelji, pa ima s svojim sinom težave. Igrata ju Silva Čušin in Saša Pavček.

Režija je bila zaupana Zupančiču, dolgoletnemu Korunovemu sodelavcu in učencu. Ta je opomnil na pomemben stavek v drami, ko ena od gospa reče: "Moja fikcija je moja last!"

Prav iz tega stavka po njegovih besedah izhaja glavni problem drame: "Kaj se zgodi, ko zasebno fikcijo družba začne prepoznavati kot nov smisel, si jo hoče prilastiti kot neko novo agendo, kot novo mesijanstvo preroka, ki naj bi svet postavil na nove, drugačne, boljše temelje in naj bi narodu kazal pot?" Prav v tem Zupančič vidi globoko ironijo igre, ki jo je že prvič bral kot "ironični portret slovenskega Godota".

Dramaturgijo podpisuje Darja Dominkuš, ki verjame, da bo Sveti mož za gledalce svojevrstna poslastica, saj se bodo lahko poistovetili z marsičim v njej. Poleg Silve Čušin in Saše Pavček v predstavi igrajo Vanja Plut, Barbara Cerar, Pia Zemljič, Jurij Zrnec, Gregor Baković, Gorazd Logar, Aleš Valič, Primož Vrhovec in Rok Vihar. Scenografijo podpisuje Janja Korun, kostumografijo pa Bjanka Adžić Ursulov. Avtor glasbene opreme je Vanja Novak, oblikovalec luči pa Andrej Hajdinjak.

A. J.