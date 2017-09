Išče se novi lastnik glasbene revije Rolling Stone

19. september 2017 ob 15:10

Ustanovitelj ameriške revije za glasbo in popularno kulturo Rolling Stone, ki se lahko pohvali s 50-letno tradicijo, je sporočil, da bo primoran poiskati novega lastnika revije.

Jann Wenner (1947) je kot razlog za iskanje novega lastnika navedel negotovo prihodnost, pred katero se je znašel Rolling Stone, za katerim trenutno stoji družinsko podjetje.

Rolling Stone velja za zelo vplivno glasbeno revijo, ki je prostor dala tudi številnim eksperimentalnim piscem, poleg tega je odpirala tudi politične teme. Njena zgodovina sega v leto 1967, ko jo je Wenner ustanovil kot mlad hipi in študent na kalifornijski univerzi Berkeley. Roling Stone je takrat ustanovil v sodelovanju z glasbenim kritikom Ralphom Gleasonom, danes pa jo vodi s sinom Gusom Wennerjem.

Pri Wenner Media imajo sicer določene ambicije, a jih sami ne morejo uresničiti. Zato so se odločili, da bodo skušali stopiti stopničko više in poiskati novega lastnika, je Wennerjeve besede za The New York Times povzela francoska tiskovna agencija AFP.

Z ugledom so odšle tudi finance

Za revijo je bilo v negativnem smislu prelomno leto 2014, ko so ji skupaj z ugledom začele upadati tudi finance, po tem ko so v njej objavili novico o domnevnem skupinskem posilstvu na univerzi v Virginiji in so postali tarča kritik, da se v omenjenem prispevku niso držali osnovnih novinarskih standardov glede preverjanja informacij.

Lani so 49-odstotni delež revije prodali singapurskemu glasbenemu in tehnološkemu zagonskemu podjetju BandLab Technologies, nato pa je družina Wenner v začetku letošnjega leta prodala dve drugi izdaji - revijo o znanih osebnostih US Weekly in mesečnik Men's Journal podjetju American Media, ki med drugim izdaja The National Enquirer.

Z novim lastnikom lahko pride nova ideologija

V primeru, da bi veliko zanimanje za revijo Rolling Stone izkazali prav pri American Media, bi to s seboj prineslo velike spremembe v ideološki naravnanosti revije. Vodja American Media je namreč David Pecker, velik podpornik ameriškega predsednika Donalda Trumpa, medtem ko je Rolling Stone znana kot odkrito liberalna revija, v kateri sta bila objavljena pogovora z demokratskima predsednikoma Barackom Obamo in Billom Clintonom.

Ikonične naslovnice so med drugim tiste, s katerimi se je revija zapisala v zgodovino popularne kulture. Na njih so se poleg glasbenikov znašli tudi politiki in celo papež. Med najbolj prepoznavnimi je nemara fotografija, na kateri je Annie Leibowitz ujela golega Johna Lennona, ki objema oblečeno ženo Yoko Ono. V zadnjih letih pa so dvignili veliko prahu z objavo fotografije bostonskega bombaša Džoharja Carnajeva v slogu rockovskih zvezdnikov na naslovnici.

