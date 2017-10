Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Vlasta Zorko je najbolj prepoznavna po svojih glinenih figurah ležečih, sedečih in stoječih žensk v manjših formatih. Foto: Umetnostna galerija Maribor Sorodne novice Glazerjeva nagrajenka je mariborska "mestna kiparka" Vlasta Zorko DobraVaga gosti mariborske umetnike Dodaj v

Iščejo se dela kiparke Vlaste Zorko, imate kakšno doma?

Otvoritev razstave bo v marcu 2018

17. oktober 2017 ob 18:40

Maribor - MMC RTV SLO

V Umetnostni galeriji Maribor (UGM) v pripravi na retrospektivno razstavo akademske kiparke Vlaste Zorko iščejo kiparkina dela in pozivajo vse, ki bi dela morebiti hranili doma, da stopijo z njimi v stik.

Vlasta Zorko, rojena 1934 v Mariboru, je letošnja dobitnica Glazerjeve nagrade za življenjsko delo. Skozi dolgoletno kariero je ustvarjala figurativno in abstraktno plastiko v različnih materialih in tehnikah, od manjših formatov v žgani glini in poliestru do večjih bronastih in betonskih kipov. Zaradi svojega prispevka mariborskemu mestnemu parterju je pogosto oklicana za "mestno kiparko" Maribora.

Med mnogimi portreti v javnem prostoru sta morda najbolj prepoznavna spomenik Rudolfu Maistru na Trgu generala Maistra pred Prvo gimnazijo Maribor in sedeči portret Prežihovega Voranca ob istoimenski osnovni šoli na Gosposvetski cesti v Mariboru, pred II. gimnazijo Maribor pa stoji njena abstraktna betonska plastika, nastala v okviru kiparskega simpozija Forma viva Maribor. Kljub temu je najbrž najbolj prepoznavna po svojih glinenih figurah ležečih, sedečih in stoječih žensk v manjših formatih.

Imate delo Vlaste Zorko doma? Umetnostna galerija Maribor vabi vse lastnike njenih del, da informacije podate na telefonski številki: 02 22 94 690 ali 02 22 95 860; ali po e-pošti: simona.suc@ugm.si.

Če bi kiparska dela želeli prinesti v presojo za ogled, pa lahko to storite v sredo, 25. oktobra 2017, ob 10.00 ali 16.00 in v četrtek, 26. oktobra 2017, ob 10.00 ali 16.00 uri v Umetnostni galeriji Maribor na Strossmayerjevi ulici 6 v Mariboru.

Otvoritev razstave bo v marcu 2018. Za sodelovanje pri evidentiranju umetničinih del se v galeriji že v naprej najlepše zahvaljujejo.

G. K.