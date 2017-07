Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! V turški javnosti se tako očitno vzporejanje Erdogana s Hitlerjem sploh ni izkazalo za pretirano sporno, češ da "v Erdoganu vidijo vodjo lastnega gibanja," je komentirala Sabine Küper-Büsch. Foto: AP Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Iskanje mej sprejemljivega v turški karikaturi

Konec heca - razstava karikatur o Erdoganu

19. julij 2017 ob 10:02

V Galeriji za komično umetnost v nemškem Kasslu se jutri za javnost odpira skupinska razstava karikatur z zgovornim naslovom: Konec heca - aktualna satira iz Turčije.

Največ razstavljenih karikatur na muho seveda vzame turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana in njegovo vlado v Ankari.

"S svojimi deli se bo na razstavi predstavilo 50 ustvarjalcev in se zavzelo za svobodo tiska. Hkrati bodo dokazali, kako izvirna, umetniška in napredna je v Turčiji risba," so zapisali v galeriji. Razstava del bo dvojezična, v nemščini in turščini.

Častitljiva tradicija satire na udaru

V Turčiji je politična satira zelo priljubljena in ima bogato tradicijo - že v osmanskem cesarstvu so z risbicami brili norce iz oblastnikov-, a se karikaturisti dandanes iz očitnih razlogov vse redkeje odločajo za politične teme. V državi trenutno teče več sodnih postopkov zaradi razžalitve predsednika. Eden najbolj znanih turških karikaturistov, Musa Kart, je zaradi suma terorizma že več mesecev predmet preiskave. Lani sta karikaturista satirične revije Penguen morala plačati visoko kazen zaradi razžalitve predsednika; revija je medtem bankrotirala in nehala izhajati. Preostali dve satirični publikaciji, LeMan in Uykusuz, prav tako poročata o vse močnejšem pritisku oblasti.

Kuratorka nemške postavitve Sabine Küper-Büsch je za razstavo sicer izbirala samo karikature, ki v domovini niso imele nobenih sodnih posledic za svoje avtorje: "Za nas je ključnega pomeni, da se ilustratorjem nič ne zgodi." "Problematične" so menda predvsem upodobitve politikov kot živali, ki veljajo za hudo ponižanje. Ilustracija Erdogana kot mačke ali žirafe bi bila na primer veliko bolj sporna kot risba predsednika s hitlerjevskimi brčicami in dvignjeno desnico.

Turškim kolegom bi v nemški galeriji radi ponudili čim večji podij za nagovarjanje Evrope, zato je toliko bolj priročno, da je Kassel trenutno v ospredju pozornosti umetniškega sveta zaradi mednarodne razstave documenta.

