Iskanje nove estetike dekonstruiranega v binarnosti lepe in strašne Meduze

Premiera plesnega performansa

9. oktober 2017 ob 17:33

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Liza Šimenc in Urša Rupnik se v novem plesnem performansu obračata k Meduzi, eni najbolj arhaičnih mitoloških figur in simbolov ženskosti. Meduza je tudi poosebitev binarnosti - lepotica na eni, pošast na drugi strani, bitje, ki vzbuja poželjivost in bojazen hkrati.

V plesnem performansu Meduza: Zrcalo dvojnosti, ki ga bodo drevi ob 20.00 premierno uprizorili na odru Plesnega teatra Ljubljana, iščeta plesalki novo estetiko dekonstruiranega in ponovno sestavljenega izmuzljivega (ženskega) bitja. "Kot Meduzin pogled okamni tistega, ki jo pogleda, želiva v najinem plesu zamrzniti dani trenutek, stanje; otrpniti to, kar je in to razširiti v večnost."

Zamrznitev trenutka, ko si

Povedano drugače, gre za igro percepcije, zaznavanja, trajanja in obstajanja, s katero ustvarjata nekaj novega. Plesalki pravita, da se vedno vračata k iskanju izčiščenega trenutka v večnosti; trenutka, ko si sam sebi dovolj. Trenutka, ko si. Ta vstop časa pomeni izstop iz kapitalistične logike dojemanja in konzumiranja časa, ki predstavlja tudi izstop ženske iz patriarhalno-kapitalističnega ustroja družbe, da bi poiskala in našla svoj prostor ter svoj čas.

Urša Rupnik, kulturologinja, plesalka in koreografinja, kot samostojna plesna ustvarjalka sodeluje s pomembnejšimi slovenskimi koreografi in drugimi umetniki, sama pa ustvarja avtorske solistične in skupinske plesne projekte. Leta 2013 je za strokovno in organizacijsko delo na področju sodobnega plesa prejela listino Mete Vidmar.

Plesalka, pedagoginja in koreografinja Liza Šimenc je plesno izobrazbo pridobila na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana in jo leta 2010 nadgradila s priključitvijo modernemu baletnemu ansamblu Kjara's Dance Project. Kot plesalka in koreografinja je sodelovala pri številnih projektih. Živi in ustvarja v Berlinu.

Avtor in izvajalec glasbe plesnega performansa je Blaž Pavlica, vokalistka je Tea Vidmar, za scenografijo pa sta poskrbeli Tatiana Kocmur in Liza Šimenc. Ponovitev plesnega performansa bo jutri, prav tako ob 20.00.

