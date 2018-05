Italijanska arhitekturna revija The Plan ovenčala slovenska biroja

Ob koncu mednarodne konference arhitektov v Benetkah

25. maj 2018 ob 10:57

Benetke - MMC RTV SLO, STA

Slovenska arhitekturna biroja Enota in Superform sta med nagrajenci italijanske revije The Plan, ki so jih razglasili ob koncu mednarodne konference arhitektov na Lidu v Benetkah. Nagrade so podelili v nizu kategorij, tako realiziranim projektom kot tudi še nerealiziranim v podkategoriji Prihodnost.

Arhitekturni biro Enota, ki ga vodita arhitekta Milan Tomac in Dean Lah, je prejel kar tri nagrade in eno častno omembo. Mednarodno žirijo so v kategoriji javnih prostorov prepričali s projektom v vasi Skorba pri Ptuju, v kategoriji interierjev s hotelom Plesnik v Logarski dolini, v kategoriji krajine pa v podkategoriji Prihodnost z mestnim parkom v Kopru. Častno omembo so dosegli še v kategoriji Gostoljubnost s projektom zdravilišča v srbskem Zlatiboru.

Arhitekturni biro Superform, ki ga vodita arhitekta Marjan Poboljšaj in Anton Žižek, je zmagal v kategoriji proizvodnih objektov, in sicer v podkategoriji Prihodnost. Žirijo je prepričal projekt Tajfun v Planini pri Sevnici, ki je stekel že leta 2012, ko je zrasel prvi objekt, letos mu je sledil drugi, v prihodnosti pa jima bodo dodali še ostale - prvega predvidoma že prihodnje leto -, značilno povezane s krajino.

V okviru predogledov mednarodnega arhitekturnega bienala v Benetkah - ki ga bodo odprli v soboto in bo trajal do 25. novembra -, so sicer v četrtek v razstavišču Arzenale odprli slovenski paviljon. Vodni paviljon po vzoru Plečnikovega nezgrajenega parlamenta nagovarja obiskovalce k razmisleku oziroma razpravi različnih strok o bodočih posegih v prostor v povezavi z vodo.



Mednarodno orientirano revijo The Plan s sedežem v Bologni sta leta 2001 ustanovila Nicola Leonardi in Carlotta Zucchini. Revija ponuja zapise v italijanskem in angleškem jeziku, ob teh dveh kdaj tudi v drugih, sledi pa sodobnim premikom na področjih arhitekture in oblikovanja. Njeno uredništvo nagrade podeljuje od leta 2015.

P. G.