Pisatelj, dramatik in pesnik Ivan Cankar, eden največjih slovenskih književnikov, je bil predstavnik slovenske moderne. Foto: dLib

Ivan Cankar

(1876-1918)

23. april 2018 ob 21:09

Vrhnika - MMC RTV SLO

Vse, kar je bilo grenkega in temnega, je umrlo; kar je bilo sladkega in svetlega, se je vdrugič porodilo v meni in bo v meni ostalo, neumrljivo, večno v vesoljstvu, kakor moja duša sama …

N. Š.