Ivo Svetina odstopil z mesta predsednika DSP-ja

Razloge za odstop bo pojasnil septembra

1. avgust 2018 ob 09:03

Ivo Svetina je na začetku tedna člane in članice Društva slovenskih pisateljev (DSP) v pismu obvestil, da odstopa z mesta predsednika društva. Razlogov za takšno odločitev je več, med drugim tudi osebne narave, jim je pojasnil.

V pismu, ki so ga na DSP-ju prejeli v ponedeljek in ga povzema današnje Delo, je Svetina med drugim zapisal, da je storil napako, ker je decembra lani znova kandidiral še za naslednja tri leta. "Tedaj bi moral biti bolj odločen in kandidaturo odkloniti, ne nazadnje tudi zaradi vse pogostejših zdravstvenih težav." Kot piše v pismu, je o svojem nepreklicnem odstopu upravni odbor obvestil 22. junija.

Svoje razloge za odstop bo literat, ki je društvo vodil slabih osem let, pojasnil na izrednem občnem zboru v drugi polovici septembra, na katerem bo izvoljen tudi nov predsednik oziroma predsednica društva.

Saša Jovanović zapustil mesto poslovnega sekretarja

Svetina je po pisanju Dela članstvo še obvestil, da od junija dela poslovnega sekretarja društva ne opravlja več Saša Jovanović, ker je samovoljno (brez soglasja UO-ja) zapustil delovno mesto. In da je UO sprejel tudi sklep, da bo avgusta opravljena revizija poslovanja društva za zadnje obdobje, ki jo bo izvedla pooblaščena revizijska hiša.

"Prepričan sem, da vas je mnogo, ki bi lahko suvereno vodili naše društvo. Zato me prihodnost naše hiše, Hiše izdelovalcev knjig, ne skrbi. Zahvaljujem se vam za zaupanje in vam želim lep preostanek poletja," je Svetina še zapisal članstvu.

Visoka podpora med članstvom

Pisatelj, pesnik in dramatik je mesto predsednika društva prevzel konec leta 2014, ko se je upokojil kot dolgoletni direktor Slovenskega gledališkega muzeja. Decembra lani je bil edini kandidat za ponovni mandat predsednika društva in dobil visoko podporo med članstvom.

