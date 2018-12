Iz Drugega radia veje vedenje o bogastvu godbenih žanrov

Cikel predavanj se seli v Vodnikovo domačijo

14. december 2018 ob 14:14

Ljubljana - MMC RTV SLO

Drugi radio je ime cikla predavanj o glasbenih žanrih in delavnic glasbene kritike, v okviru katerega tako veteranski kot mlajši sodelavci Radia Študent predavajo o raznolikih, bolj ali manj smiselnih ter tudi bolj ali manj navadnih godbenih žanrih.

Cikel so zagnali že spomladi. Na prvem od predavanj se je glasbeni urednik Radia Študent Žiga Pucelj posvetil precej mlademu žanru vaporwave, na drugem pa je sodelavec radia Jernej Trebežnik predaval na temo sodobnega R'n'B-ja. Prvi dve predavanji sta bili organizirani v Pritličju v centru prestolnice, današnje pa bo na Vodnikovi domačiji v Šiški.

Danes se obeta dvojno predavanje dveh veteranov, saj bosta vsak svoj vpogled v godbe predstavila Miha Zadnikar in Igor Bašin - BIGor.

Revolucionarnost v glasbenem polju

Zadnikarjevo predavanje, ki se bo začelo ob 17. uri, nosi naslov Politično v besedilu / politično v glasbi. Poglobil se bo v stoletje, ki ga je med drugim zaznamoval pojav reprodukcije na področju umetnosti, s čimer so postale vsebine dostopne tudi širšemu občestvu. Predavanje bo osredotočeno na dve letošnji okrogli obletnici – 1918 in 1968.

"S tema mejnikoma se najdemo sredi tistega, kar nas zanima, torej tako v zamahu delavskega gibanja kakor pri burnih zahtevah po neki povsem novi mladosti. In z njo tudi novi muziki. Kako in s kakšnimi učinki prelomne dogodke pospremi zvok? Razmerje med revolucionarnostjo v tekstu in revolucionarnostjo v glasbi, ugotavljamo, je precej simptomatično. Nikakor namreč ni izenačeno: Kolikokrat se, denimo, pripeti, da krepke, udarne, mejne zadeve v besedilih pospremi povsem udobna muzika, ki bi prej sodila v svet 'meščanske' zasanjanosti," beremo v napovedi.

Zadnikar bo ob tem na nekaj zgledih pokazal tudi, da do revolucionarnosti v glasbenem polju pride povsem neodvisno od političnosti trenutka. Po njegovem mnenju se praviloma celo porodi "že prej" oziroma "drugje", pri čemer bo pojasnil tudi kdaj, kje in zakaj pride do tega.

"Bori se za svojo glasbo"

Drugo današnje predavanje se bo začelo ob 18. uri, Igor Bašin – BIGor pa ga je naslovil z izjavo "Bori se za svojo glasbo" je nasvet, ki ga je Josip Broz Tito dal Bojanu Adamiču. Bašin se bo tako v okviru svojega predavanja spraševal, ali je bil ta napotek, naj se bori za svojo glasbo, torej džez, skladatelju relevanten za ustvarjanje zasedbe Buldožer v drugi polovici 70. let minulega stoletja. Pa tudi, ali je bil nadalje relevanten tudi za pank in novi val v začetku desetletja, ki je sledilo. Ne nazadnje pa se bo zastavilo tudi vprašanje, ali je ta napotek relevanten tudi za današnji čas ter kakšna je vloga posameznika, dejavnega v medijskem, predvsem na glasbo vezanem prostoru.

Cikel predavanj Drugi radio, ki se bo predvidoma nadaljeval tudi v prihodnjih letih, družno organizirata Radio Študent in Druga godba, od koder tudi njegovo ime. Kot omenjeno v uvodu, bodo organizirali tudi delavnico glasbene kritike, ki jo bodo prav tako izvajali sodelavci radia in bo izvedena v okviru festivala Druga godba v naslednjem letu.

P. G.