Iz Novega v Stari svet: Kolumbovo pismo se je iz ZDA vrnilo v Španijo

Ena izmed redkih kopij raziskovalčevega pisma

9. junij 2018 ob 10:52

New York - MMC RTV SLO, STA

ZDA so po sedmih letih preiskav Španiji vrnile pismo iz leta 1493, v katerem je Krištof Kolumb o svojih odkritjih poročal španskemu kralju Ferdinandu in kraljici Izabeli.

Gre za redko kopijo pisma, ki so jo ukradli iz muzeja v Španiji, v katerem je Krištof Kolumb opisal svoja odkritja v Novem svetu.

Zvezni urad za priseljevanje, ki preiskuje zaplenjeno kulturno dediščino in ukradena umetniška dela, ter ministrstvo za pravosodje sta primer začela obravnavati leta 2011, ko sta dobila namig, da so iz evropskih knjižnic ukradli več ročno natisnjenih kopij pisma. Ohranilo se je kakšnih 80 kopij.

Preiskovalci so ugotovili, da so eno od njih ukradli iz Nacionalne katalonske knjižnice v Barceloni, in leta 2012 prišli do zaključka, da je pismo, ki ga hrani knjižnica, ponaredek. Ukradeno kopijo so junija 2011 prodali za skoraj milijon dolarjev, še poroča CNN.

"Brez dvoma" gre za izvirnik

Oseba, ki je pismo imela, se je odločila, da ga vrne po "obsežnih pogajanjih z ameriško odvetniško pisarno za okrožje Delaware", je pojasnil urad za migracije.

Po pregledu dokumenta so strokovnjaki odkrili, da je bila uporabljena kemikalija, s katero so prekrili knjižnični žig, drugačna so bila tudi papirna vlakna. Potrdili so, da je pismo "brez dvoma" izvirnik, ki so ga ukradli iz Nacionalne katalonske knjižnice v Barceloni.

Že drugo pismo, ki je odromalo iz ZDA v Evropo

Gre za drugi tovrstni primer, da so ZDA vrnile v Evropo ukradeno Kolumbovo pismo. Leta 2016 so vrnile osem strani dolgo pismo, ki je bilo ukradeno iz knjižnice v Firencah in podarjeno ameriški Kongresni knjižnici. Zanj domnevajo, da so ga okrog leta 1950 iz Italije odnesli in nadomestili s ponaredkom.

Dokument je leta 1992 na dražbo v New Yorku dostavil antikvar, ki ga je dve leti prej kupil "od neznane osebe". Na dražbi ga je za 300.000 dolarjev pridobil zasebni kupec in ga leta 2004 podaril Kongresni knjižnici, kjer so ga hranili do vrnitve v Italijo.

