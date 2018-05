Iz polnoletnosti Rastoče knjige zrasel še mednarodni festival

In sveži verz za kip Deklice z rastočo knjigo

Že v jutranjih urah se začenja dogajanje prvega mednarodnega festivala Rastoče knjige in Združenih rastočih knjig sveta, s čimer se zaznamuje 18. obletnica projekta Rastoča knjiga.

Prva izvedba festivala, ki v Festivalni dvorani poteka pod pokroviteljstvom ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, prinaša predstavitev dejavnosti osnovnih šol, društev, lokalnih skupnosti in organizacij, ki so vključene v projekt, ter prispevki držav v sklopu Združenih rastočih knjig sveta.

Odprtje prireditve je pripadlo predsedniku državnega sveta Alojz Kovšca, popoldne pa sledi tradicionalni dogodek ob kipu Deklice z rastočo knjigo v Župančičevi jami.

V letu 2000 je prav državni svet prisluhnil pobudi Janeza Gabrijelčiča in podprl ustanovitev društva Rastoča knjiga. Rastoča knjiga je, kot piše na spletni strani državnega sveta, vse od takrat pomnik hvaležnosti za življenje s knjigo in pomnik vseh tistih Slovencev v zgodovini, ki so tvorno prispevali k ideji slovenstva. Iz slovenske besede so namreč izrasle slovenska kultura, umetnost in znanost.

"Pesnik je vrtnar tišine"

Rojstvo društva Rastoča knjiga je zaznamovala postavitev omenjenega kipa Deklice z rastočo knjigo kiparja Jerneja Malija. Kip simbolno vključuje slovenske knjižne mejnike, kot so Brižinski spomeniki, Abecednik in Katekizem Primoža Trubarja, prevod Biblije Jurija Dalmatina in Poezije Franceta Prešerna, ter vse do književnosti sodobnega časa.

Podstavek, na katerem sedi deklica, pa vsako leto oplemeniti dodaten verz, ki ponazarja ljubezen do slovenske besede, kulture in naroda. Te so med drugim že prispevali književniki Ciril Zlobec, Boris Pahor, Miroslav Košuta, Slavko Pregl, Tone Pavček, Niko Grafenauer in Saša Vegri. Letos bo deklica zrasla za misel Prešernovega nagrajenca za življenjsko delo, književnika Borisa A. Novaka: Pesnik je vrtnar tišine.

Do sedaj vklesana sporočila:

Ljubim te, kakor se zemlja vrti

(Ifigenija Simonović)

Še vedno rastem iz večnih bokov zdrave zemlje

(Saša Vegri)

Hiša brez knjige je votel dom brez duše

(Niko Grafenauer)

Samo beseda premaguje čas; v njegov spomin izrisuje naš obraz

(Ciril Zlobec)

S knjigo vstopam v lepoto in iščem skrivnost samega sebe

(Miroslav Košuta)

Edino ljubezen bo rešila človeštvo

(Boris Pahor)

V knjigah so doma zakladi sveta. Zato sta knjiga in bralec za vedno najžlahtnejši par

(Slavko Pregl)

V slovenstvo so knjige položene kot rože v vrt, kot k možu žena

(Tone Pavček)

Nenehno izboljšuj svoje znanje in k temu vabi tudi druge

(Janez Gabrijelčič)

Naj ne mine dan, da ne bi naredil česa dobrega zase, za družino, za ožjo in širšo skupnost

(Janez Gabrijelčič)



Knjige za mirno sobivanje

Projekt počasi prerašča v vseslovenski projekt, a presega tudi meje Slovenije. V mirno sobivanje s pomočjo knjige v sklopu Združenih rastočih knjig verjamejo tudi države Finska, Indija, Irska, Norveška, Rusija, Hrvaška, Avstrija, Madžarska, Italija, Francija in Srbija.

V ponedeljek je vodstvo društva sprejel predsednik republike Borut Pahor. Zbranim se je zahvalil, da s plemenitimi cilji projekta ohranjajo in spodbujajo sporočila sožitja, strpnosti, sodelovanja in medsebojnega razumevanja ter jim obljubil, da bo projekt podpiral še naprej. Slavnostna govornika na prireditvi bosta poleg Kovšce še predsednik društva Rastoča knjiga Boštjan Žekš in vodja oddelka za kulturo na Mestni občini Ljubljana Mateja Demšič.

