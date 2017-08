Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! JM Barrie, sin škotskega tkalca, je odraščal v senci starejšega brata, "zlatega dečka" Davida, ki ga je njuna mati oboževala. Na predvečer svojega 14. rojstnega dneva je David umrl v nesreči. Nekateri biografi so ga pozneje obtožili celo, da je imel prste pri bratovi smrti - a tudi, če to ne drži, je Davidova smrt Jamesa oblikovala kot pisatelja. Tu se rodi mit o popolnem dečku, ki nikoli ne odraste, ki lahko odleti od nevarnosti in ki smrt opisuje kot "neznansko veliko dogodivščino". Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Izgubljena drama avtorja Petra Pana prvič med bralci

Farsa je najverjetneje nastala med prvo svetovno vojno

1. avgust 2017 ob 16:36

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Rekonstrukcija zločina je lahkotna farsa, v kateri "Žrtev" občinstvo prosi, naj ji pomaga poiskati njenega zločinca. Spisal jo je veliki škotski pisatelj, s katerim smo potovali v Deželo Nije.

V novi izdaji ameriške literarne revije The Strand je bila prvič objavljena farsa škotskega literata Jamesa Matthewa Barrieja, The Reconstruction of a Crime, ki ni bila še nikoli uprizorjena. Delo so odkrili v arhivih knjižnice Centra Harry Ransom v teksaškem mestu Austin. Barrie slovi kot avtor romana in drame o Petru Panu, "dečku, ki ni hotel odrasti".

Humoristična nanizanka za na oder?

Delo The Reconstruction of a Crime je po besedah urednika revije The Strand Andrewa Gullija farsa, ki bi zlahka predstavljala scenarij za eno od epizod britanske televizijske situacijske komedije Fawlty Towers. Opomnil je, da naj se je ne zamenja za dramo, ki jo je Barrie napisal za zbornik ob obletnici prve svetovne vojne z naslovom Reconstructing a Crime, saj sta vsebini povsem različni.

Farsa se začne tako, da junak, imenovan Žrtev, izza zaves pomoli glavo in prosi občinstvo za tišino. Doda, da ima sicer rad aplavze, a ne v tem trenutku, saj bi jim rad zaupal, da se je zgodil grozen zločin in jih prosil, naj pomagajo pri iskanju krivca. Datum nastanka besedila ni jasen, obsega 33 strani.

Nabirala prah v arhivih

Škotski literat je besedilo napisal v soavtorstvu s prijateljem, humoristom Edwardom Verrallom Lucasom, v arhivu knjižnice Centra Harry Ransom pa naj bi bilo shranjeno nekje med 40 in 50 let, poroča britanski The Guardian. Gulli je povedal, da za zdaj še niso ugotovili, zakaj farse nikoli niso uprizorili: "Morda je Rekonstrukcijo zločina napisal v obdobju, ko se je ukvarjal z resnejšimi dramami."

Barrie slovi kot avtor drame o Petru Panu, dečku, ki ni želel odrasti. Prvič so jo uprizorili leta 1904, leta 1911 pa je pisatelj dramsko besedilo spremenil v zgodbo, ki še danes navdihuje bralce po vsem svetu.

V novi izdaji revije je dolgo izgubljena drama objavljena ob novih delih Ruth Ware, Joja Nesboja in Charlesa Todda. Ameriška revija je že večkrat objavila pozabljena ali izgubljena dela priznanih avtorjev, kot sta Mark Twain in Tennessee Williams.

A. J.