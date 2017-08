Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Risbe so poslali v Pariz, kjer so na Giacomettijevi fundaciji potrdili njihovo pristnost in jih dodali v katalog umetnikovih del. Foto: Cheffins Giacometti je poznan po dolgih, slokih figurah, ki maniersitično razpotegnjene delujejo kot nadrealistična metafora človeške eksistence kot take. Foto: EPA Giacometti spada med ključna kiparska imena 20. stoletja. Foto: EPA Sorodne novice Deformirane skulpture Alberta Giacomettija v Zagrebu Neznane poti zapečatene Giacomettijeve zbirke Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Izgubljene Giacomettijeve risbe so se našle pod kupom zaprašenih papirjev

Dražitelji upajo, da bodo iztržili 40.000 in 60.000 funtov

10. avgust 2017 ob 15:07

London - MMC RTV SLO, STA

Kot je pokazal podrobnejši pregled zapuščine slavne zbirateljice Eile Grahame, so se med številnimi umetninami vendarle skrivale tudi risbe Alberta Giacomettija. Te so veljale za izgubljene, saj so se skrite pod zaprašenimi starinami, kupi slik in papirjev pri prvem pregledovanju zapuščine uspešno ognile nepozornemu očesu.

Eila Grahame je bila znana kot izjemno samosvoja zbirateljica in prodajalka umetnin, ki se je odločila odkloniti prodajo tudi, če ji vedenje kupca ni bilo všeč. Pri dražbeni hiši Cheffins iz Cambridgea verjetno ne bodo tako izbirčni - novo odkrite risbe švicarskega kiparja, slikarja in grafika bodo skušali prodati 12. oktobra. Dražitelji se nadejajo, da bodo zanje iztržili med 40.000 in 60.000 funtov.

Dražbeni hiši Cheffins so lani, šest let po smrti Eile Grahame, zaupali, da uredi in proda starine in umetnine iz njene trgovine na Kensington Church Street v Londonu. Direktor dražbene hiše Martin Millard pravi, da so za Giacomettijeve glave vedeli, saj so se omenjale ob predhodni cenitvi njene zapuščine, ker pa so ju ob pregledovanju zapuščine niso takoj našli, so domnevali, da sta bodisi prodani bodisi izgubljeni. "Takrat nismo vedeli, ali iščemo dva lista papirja ali dve večji risbi. Ali gre za risbi, narejeni na hrbet cigaretne škatlice ali na veliki platni. Nismo vedeli, kaj iščemo," je povedal in dodal: "Končno smo risbe našli pokopane pod kupi zaprašenih starin, slik in risb."

Pristnost del potrdili v Parizu

Gre za risbe s svinčnikom na papirju, na katerih je so Giacomettijeve študije glav, na drugi pa stoječi ženski akt. Risbe so datirane z letnico 1947 in signirane, kar je sicer dobrodošel, ne pa tudi zadosten detajl za potrjevanje avtorstva oziroma pristnosti. Zato so bile potrebne nadaljnje študije. "Tedaj se je delo šele začelo," je dejal Millard in dodal: "Morali smo dokazati, da so resnično Giacomettijevo delo." Pristnost risb so potrdili na Giacomettijevi fundaciji v Parizu, kjer so jih dodali tudi v katalog umetnikovih del. Risbe še nikoli niso bile predstavljene javnosti, zato v dražbeni hiši pričakujejo, da bodo pritegnile zanimanje muzejev in galerij po svetu, pa tudi zasebnih zbirateljev.

Glavno dražbo del iz zbirke Eile Grahame so organizirali konec lanskega leta, na njej pa med drugim prodali maketo Sibilinega templja iz Tivolija Antonia Chichija iz 18. stoletja (njihov nov lastnik je za delo odštel 53.000 funtov). Vsega skupaj so z dražbo dobili 600.000 funtov, ki so jih namenili za dobrodelne organizacije.

Alberto Giacometti (1901-1966)se je rodil leta 1901 v Stampi v švicarskem kantonu Grisons. Z umetnostjo je bil obdan od malih nog, saj je bil njegov oče Giovanni znan postimpresionistični slikar. Alberto je študiral v Ženevi, Parizu in Rimu, kjer se je spoznal z egipčansko in staro primitivno umetnostjo, ki je nanj naredila močan vtis. Njegova prva dela zaznamuje zavezanost kubističnim in postkubističnim formam, s postopnim deformiranjem slike pa je začel oblikovati poznejši lasten slog. Prepoznaven je po slokih, manieristično razpotegnjenih človeških figurah v bronu, ki delujejo kot nekakšne nadrealistične metafore, kot si kot tanke sence ali migetajočo prividi.

