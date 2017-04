Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Na eni od svinčenih krst je počivala zlata škofovska mitra - jasen pokazatelj, da so arheologi naleteli na grobove cerkvenih veljakov. Foto: Garden Museum / Vimeo Marijina cerkev je bila v 11. stoletju zgrajena kot nekakšen prizidek k palači lambeth (na fotografiji). V dolgih stoletjih od takrat so številni nadškofi in njihove družine hodili vanjo molit; nekateri so jo izbrali tudi za kraj svojega poslednjega počitka. Foto: Reuters

"Izgubljeni" nadškofi so bili ves čas v Londonu

Med obnovo cerkve v Londonu našli krste pomembnih zgodovinskih figur

17. april 2017 ob 17:52

London - MMC RTV SLO/STA

Gradbeni delavci so pri obnovi ene od londonskih cerkva naleteli na grobnico s krstami petih canterburyjskih nadškofov, ki so doslej veljale za izgubljene. Med njimi so tudi posmrtni ostanki nadškofa Richarda Bancrofta, ki je v začetku 17. stoletja nadzoroval izdajo angleškega prevoda Biblije.

Pri obnovi cerkve St Mary-at-Lambeth, ki leži v bližini današnjega sedeža anglikanske nadškofije Canterbury, so med dvigovanjem tlakovcev odkrili vhod v nekaj, kar je bilo videti kot grobnica, je za britanski BBC povedal vodja gradnje Karl Patten. Prostor so najprej preiskali s kamero mobilnega telefona, ki so ga namestili na palico.

Njihova ugibanja so se izkazala za pravilna. Šlo je za grobnico, v kateri so našli 30 svinčenih krst iz 17. stoletja. "Na eni je bila zlata krona," je še povedal Patten. Po navedbah vodje muzeja vrtov, ki se danes nahaja v cerkvi, gre za škofovsko mitro.

Najpomembnejša je najdba krste nadškofa Bancrofta, ki je v začetku 17. stoletja nadzoroval izdajo Biblije kralja Jakoba, novega angleškega prevoda Svetega pisma. Prevod je nastajal med letoma 1604 in 1611.

Prvi možje anglikanske cerkve

V grobnici je tudi krsta nadškofa Johna Moorea in še treh drugih canterburyjskih nadškofov, katerih identitete pa še niso potrdili. Canterburyjski nadškof je sicer vrhovni verski poglavar angleške anglikanske cerkve in simbolni vodja svetovne anglikanske cerkve.

Delavci so krste odkrili že pred časom, a informacije niso delili z javnostjo, dokler dela niso bila končana, poroča britanski Telegraph. Muzej vrtov bo vrata znova odprl prihodnji mesec, ko si bodo lahko obiskovalci skozi steklena tla ogledali tudi odkrite krste.

