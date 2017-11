Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Nova Gorica se aktivno pripravlja na kandidaturo za Evropsko prestolnico kulture 2025. Osnovni koncept izhodišč, ki ga bodo do konca leta nesli na mestno občino, je že izdelan. Foto: BoBo Tudi če pri vložitvi kandidature za EPK ne bi bili uspešni, bo vseeno po dolgoletnih prizadevanjih ter zbiranju idej in pobud ostalo toliko skupnih projektov, ki jih bi lahko vseeno uresničili, menijo v delovni skupini. Foto: BoBo Dodaj v

Izhodiščni koncept kandidature Nove Gorice za EPK prvič pred zainteresirano javnostjo

Kandidaturo bodo vložili konec leta 2019 ali v začetku leta 2020

28. november 2017 ob 14:54

Nova Gorica - MMC RTV SLO, STA

V Novi Gorici so pripravili osnovni koncept izhodišč za kandidaturo za Evropsko prestolnico kulture (EPK) 2025, ki ga bodo do konca leta predložili mestni občini. Izziv želijo predstaviti širši javnosti, katere podpora je po prepričanju delovne skupine pogoj za zagon in uspeh projekta.

Delovna skupina že eno leto snuje izhodišča kandidature Nove Gorice za Evropsko prestolnico kulture, naziv, ki si ga bosta v letu 2025 nadeli mesti v Nemčiji in Sloveniji. Po besedah vodje delovne skupine Nede Rusjan Bric pričakujejo, da bodo mestni svetniki izhodiščni koncept na začetku leta potrdili, da bo projekt lahko tekel naprej.

Okviren koncept in svoja prizadevanja bodo danes prvič predstavila širši zainteresirani javnosti, in sicer na srečanju v okviru monografskega festivala Nagrada Darko Bratina. Poklon viziji 2017, ki se je dopoldne začel v novogoriškem Kulturnem domu. Kot je povedala Neda Rusjan Bric, želijo javnost spodbuditi k razmisleku in novim idejam.

Širši javnosti želijo predstaviti izziv, ki ga kandidatura za prestižni naziv prinaša v ta prostor. Tako zahteven in celovit projekt je po njihovem prepričanju in tudi po mnenju Nede Rusjan Bric uspešen le, ko bodo vanj verjeli vsi prebivalci in akterji družbenega življenja, ki soustvarjajo skupni čezmejni prostor.

Možnost povezave z Görlitzem ostaja

Vodja delovne skupine je potrdila, da še vedno obstaja možnost povezave Nove Gorice z nemškim mestom Görlitz in da bi obe mesti v vsebino kandidature vključili tudi svoja dvojčka, Nova Gorica sosednjo Gorico v Italiji, Görlitz pa mesto Zgorzelec na Poljskem.

Široko goriško področje

Kot pravi, so projekt zelo široko zastavili: "Če poenostavim: povsod, kjer je področje registrske tablice Gorica. To je široko področje, ki ga dojemamo kot naše, primorsko območje," je pojasnila. Po vertikali je to izvir Soče do izliva Soče na italijanski strani. "Ta prostor čutimo kot enoten in želimo si, da bi z Gorico vedno bolj sodelovali, ne le v okviru EPK," je dejala.

Za osnovnim konceptom izhodišč po njenih besedah stoji tudi župan mestne občine. Želijo pa si, da bi ga v začetku prihodnjega leta potrdili tudi mestni svetniki. Kot je poudarila, želijo dobiti zavezo, da za projektom stoji vsaka politična stran. V nadaljevanju se nameravajo povezati z nevladnimi in javnimi zavodi, a ne le s tistimi s kulturnega področja, saj projekt EPK ni eliten in namenjen le tistim, "ki se spoznajo na umetnost". Kandidaturo bodo po njeni napovedi vložili konec leta 2019 ali v začetku leta 2020.

M. K.