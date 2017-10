Izključitev Weinsteina: "Sokrivde pri spolnem plenilstvu v filmski industriji je konec"

Akademija je drugič v zgodovini izključila svojega člana

15. oktober 2017 ob 12:38

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA

Ameriška filmska akademija, ki podeljuje najprestižnejše filmske nagrade oskarje, je v soboto izključila svojega člana, producenta Harveyja Weinsteina, ki ga številne igralke obtožujejo spolnih napadov.

Akademija filmskih umetnosti in znanosti je sporočila, da je njen 54-članski odbor na nujni seji o izključitvi Harveyja Weinsteina odločil z veliko več glasovi od potrebne dvotretjinske večine, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Poudarili so, da želijo poslati sporočilo, da je "s sramotno sokrivdo pri spolnem plenilstvu" v filmski industriji konec. Weinsteinovi filmi so prejeli več kot 300 nominacij za oskarje in jih dobili 81.

Člani odbora so tudi znani igralci Tom Hanks, Whoopi Goldberg in Laura Dern. V izjavi je filmska akademija še sporočila, da ga je odbor iz akademije izključil ne samo zato, "da bi se ločili od nekoga, ki si ne zasluži spoštovanja svojih kolegov, ampak tudi da bi poslali sporočilo, da je obdobje namernega ignoriranja in sramotne sokrivde pri spolnem plenilstvu in nadlegovanju na delovnem mestu v tej industriji konec". Gre za zelo skrb vzbujajoč problem, za katerega ni mesta v naši družbi, so še poudarili.

Odbor se je na nujni seji sestal, potem ko je po objavi člankov v New York Timesu 5. oktobra več kot 20 žensk Weinsteina obtožilo spolnih napadov in nadlegovanja, med njimi Mira Sorvino, Rosanna Arquette, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie in Lea Seydoux. Nekatere obtožbe segajo tudi več desetletij nazaj.

Obtožujoči prst uperila že peta žrtev

Londonski Sunday Times je medtem poročal, da ga je posilstva obtožila že peta žrtev. Britanska igralka Lysette Anthony je za časnik povedala, da je 65-letnega padlega filmskega producenta prijavila britanski policiji pretekli teden. Zdaj 54-letna igralka, ki je med drugim igrala v filmu Woodyja Allena iz leta 1992 Možje in žene, je za časnik povedala, da jo je Weinstein spolno napadel v 80. letih prejšnjega stoletja.

Weinstein, ki so ga zaradi obtožb o spolnih napadih odpustili tudi iz filmskega podjetja, ki ga je ustanovil in nosi njegovo ime, The Weinstein Company, se od srede ni več pojavil v javnosti. Ameriški portal TMZ je zapisal, da naj bi se zaradi odvisnosti od spolnosti zdravil v Arizoni, verjetno v centru Meadows blizu Phoenixa, kjer sta se od odvisnosti zdravila tudi igralec golfa Tiger Woods in manekenka Kate Moss.

Afere za eno noč

Weinsteinov brat in poslovni partner Bob je za Hollywood Reporter v soboto v čustvenem intervjuju dejal, da je vedel, da njegov brat vara ženo, ki ga je medtem že zapustila, da pa se ni zavedal obsega njegovega "bolnega in izprijenega" obnašanja. Kot je dejal, je šlo večinoma za afere za eno noč, saj ni nikoli imel ljubice.

Do zdaj izključen en sam igralec

Kot navaja Hollywood Reporter, je akademija v svoji zgodovini izključila le enega člana, in sicer igralca Carminea Caridija, ker je sosedu, ki je bil pirat, dal videokasete s 60 filmi, ki jih je akademija obravnavala za oskarje.

Spolnih napadov ali nadlegovanja so bili obtoženi tudi drugi vidni člani akademije, kot so komik Bill Cosby, režiser Roman Polanski ter igralec in režiser Mel Gibson, a jih akademija ni izključila iz svojih vrst.

G. K.