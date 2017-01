Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Pomorski muzej bo poleg tega dal v uporabo izolskemu prostoru nekatere svoje eksponate, ki niso na ogled v piranskem muzeju. Foto: Radio Koper Muzej Parenzana, ki so ga v Izoli odprli leta 2000, predstavlja zgodovino nekdanje ozkotirne železniške proge Parenzane, ki je nekoč stoletja povezovala Trst s Porečem. Foto: parenzana.net V muzeju bodo posebej izpostavili tudi kartografa Pietra Coppa, ki je svojem znamenitem atlasu med drugim objavil tudi prvi dokaj natančen zemljevid Istre. Foto: Wikipedia Sorodne novice Kongres muzealcev v Piranu Muzej solinarstva vendarle znova odpira svoja vrata Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Izola v sodelovanju s Pomorskim muzejem dopolnjuje zbirko Muzeja Parenzana

Poseben poudarek na delu Pietra Coppa

30. januar 2017 ob 20:55

Izola - MMC RTV SLO/STA

V Izoli so se povezali s Pomorskim muzejem v Piranu, da bodo s skupnimi močmi nadgradili muzejsko zbirko v prostorih Muzeja Parenzana. Sodelovanje bo med drugim omogočilo, da tisti eksponati, ki v Piranu niso na ogled javnosti, dobijo svoj prostor v izolskem muzeju.

Na ta način bodo pripomogli k obogatitvi izolske muzejske zbirke, povezane z morjem, ribištvom, predelovalno industrijo ter zgodovino in večkulturno identiteto Izole. Posebno mesto bo v muzeju dobil znameniti izolski kartograf Pietro Coppo.

Pismo o nameri so podpisali župan Izole Igor Kolenc, direktor Turističnega združenja Izola Dean Kocjančič in direktor Pomorskega muzeja Sergej Mašera Piran Franco Juri. Namen sodelovanja je predvsem strokovna pomoč pri dopolnitvi in nadgradnji obstoječih vsebin ribištva in zgodovine predelovalne industrije v izolskem muzeju, sporočajo z občine, pri projektu bo pa sodelovala kustosinja za novejšo zgodovino pomorstva in muzejska svetnica Nadja Terčon.

"Pomorski muzej Sergej Mašera Piran bo s svojim strokovnim znanjem in v sodelovanju z izolsko lokalno skupnostjo pomagal oz. svetoval novemu upravljavcu, torej Turističnemu združenju Izola, da prostore Muzeja Parenzana uredi skladno s sodobnimi pristopi prikazovanja tovrstne dediščine ter mu pomagal pri digitalizaciji muzejskih vsebin z namenom vzpostavitve več-jezikovnega avdio vodenja po muzeju," so povzeli besede direktorja pomorskega muzeja Jurija.

Za korak naprej pri razvoju muzejske dejavnosti so se po županovih besedah odločili, ker se zavedajo pomena edinega izolskega muzeja in njegovih zbirk. "V ta namen smo se tudi povezali s sosednjim piranskim muzejem, kjer imajo ustrezna znanja in kompetence, da nam pri tem ponudijo strokovno pomoč," so v sporočilu za javnost povzeli besede župana.

Muzej ostaja za zdaj na trenutni lokaciji, pravi direktor turističnega združenja Kocjančič kot upravljavec muzeja. "Prostori bodo do poletne sezone urejeni, dodane pa jim bodo nekatere nove vsebine. Pri projektu aktivno dela delovna skupina, ki razmišlja tudi o spremembi imena, saj bodo muzejske zbirke v prihodnje bolj tesno povezane z morjem, ribištvom in predelovalno industrijo," dodaja.

Zbiranje denarja za vzpostavitev "pravega muzeja"

Izolska občina si še naprej prizadeva pridobiti evropska sredstva za vzpostavitev "pravega muzeja" na območju bivšega Delamarisa ali Argoline v Izoli. V ta namen Javni zavod za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola pripravlja tudi prijavo na razpis lokalne akcijske skupine Istra.

