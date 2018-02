Izraelski arheologi odkopali 1.800 let star rimski mozaik

Najdba v okviru obširnega konservatorskega projekta v starodavni Cezareji

9. februar 2018 ob 20:07

Cezareja - MMC RTV SLO, Reuters

V Cezareji v Izraelu so pri arheološkem izkopavanju zgradbe iz obdobja Bizantinskega cesarstva naleteli na 300 let starejši mozaik moškega, oblečenega v togo iz časov Rimskega imperija.

Mozaik, star okoli 1800 let, so tako našli med izkopavanjem bizantinske zgradbe, datirane v 6. stoletje, ki je bila točno nad njim v starodavnem pristaniškem mestu Cezareja. "Presenečenje, ko smo našli kar dva čudovita spomenika iz slavne daljne zgodovine mesta, je bilo veliko," je o zgradbi in mozaiku dejal Peter Gendelman, direktor izkopavanja izraelske družbe Antiquities Authority.

Cezareja je bila živahno in bogato rimsko pristaniško mesto, ki jo je v čast cesarja Avgusta Oktavijana zgradil kralj Herod, ki je vladal Judeji od leta 37 pr. n. št. do 4. n. št. Po uničenju Jeruzalema leta 70 n. št. je Cezarejo cesar Vespazijan razglasil za sedež rimske province Judeje in njen razvoj se je še pospešil.

Za zdaj izkopani del mozaika meri 8 metrov v dolžino in 3,5 metra v širino. Na njem lahko vidimo tri moške, oblečene v toge, številne geometrijske vzorce in poškodovani napis v grščini. Če je mozaik pripadal vili ali dvorcu, bi lahko trije moški bili lastniki, če pa je šlo za javno zgradbo, bi lahko bili donatorji ali člani mestnega sveta, je pojasnil Gendelman. Gre za vrhunsko delo visoke kakovosti, saj ima mozaik kar 12 tisoč kamenčkov na kvadratni meter.

Izkopavanja potekajo v okviru največjega konservatorskega in rekonstrukcijskega projekta v izraelski Cezareji, gre za dela v nacionalnem parku, projekt pa si je med drugim za cilj postavil rekonstrukcijo mostu iz obdobja križarskih vojn, so še pojasnili arheologi.

G. K.