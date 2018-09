Izraelski radio se je moral opravičiti za predvajanje Wagnerja

Dirigent Daniel Baremboim si je po vključitvi Wagnerjevih del na program koncerta izraelskega festivala leta 2001 prislužil oznako 'kulturne persone non grate', ki mu jo je dodelil sam parlamentarni odbor. V Argentini rojeni Izraelec je na koncertu napovedal, da je na vrsti del Wagnerjeve opere Tristan in Izolda, ter poslušalce pozval, da tisti, ki jim takšen program ne ustreza, zapustijo dvorano. Več deset jih je to tudi storilo, pri tem pa dirigenta zmerjalo z besedami 'fašist' in 'pojdi domov'. V bran se mu je tedaj postavil dirigent izraelski filharmonikov, slavni Zubin Mehta, ki je obsodil pozive k prepovedi nastopanja maestra. Foto: Reuters