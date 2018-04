Izšla bo Tolkienova čisto prva zgodba o Srednjem svetu

"Sveti gral Tolkienovih zgodb" in presenetljiva izdaja

12. april 2018 ob 18:36

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zgodbo Padec Gondolina je J. R. R. Tolkien opisal kot "prvo pravo zgodbo", ki se dogaja v Srednjem svetu, eni najslavnejših fantazijskih pokrajin svetovne književnosti. Pripoved bo zdaj prvič izšla kot samostojna knjiga.

Padec Gondolina popisuje zgodovino čudovitega, skrivnostnega mesta vilincev, ki ga izropa in uniči temni gospodar Morgoth. Tolkien je pripoved začel pisati leta 1917, pozneje pa se je seveda v to pokrajino svoje domišljije vrnil še za Hobita in Gospodarja prstanov.

"Absolutnemu zlu" Morgotha se zoperstavi morski bog Ulmo, ki je na strani vilincev iz Gondolina. Morgoth skuša skrito mesto najti in zravnati s tlemi.

Shaun Gunner, ki sedi na čelu Tolkienovega društva, je ob tej vesti za BBC pojasnil, da številni pisateljevi oboževalci Padec Gondolina častijo kot "sveti gral Tolkienove pisave".

Sin, najzvestejši urednik

To bo že drugo novo staro delo, ki ga bo v zadnjih dveh letih izdal in uredil Christopher Tolkien, sin pokojnega pisatelja, tudi sam zdaj že 93-letni možak. Najava knjige je poznavalce presenetila, saj je Tolkien mlajši lani ob izidu zgodbe Beren in Lúthien precej nedvoumno napovedal, da je bilo to "zadnje poglavje mojega dolgoletnega urejanja očetove zapuščine".



J. R. R. Tolkien, ki je umrl leta 1973, je dočakal samo izid dveh ključnih romanov o Srednjem svetu, Hobita in seveda Gospodarja prstanov. Od njegove smrti je Christopher, ki ga je oče nekoč opisal kot "svojega glavnega kritika in sodelavca", večino življenja posvetil urejanju in izdajanju vsega, kar očetu ni uspelo. Prav po njegovi zaslugi sta postumno izšli priljubljeni deli Silmarillion (v slovenščini v prevodu Uroša Kalčiča) in Povest o Húrinovih otrocih (v slovenščino prevedel Branko Gradišnik).

Biografi sklepajo, da je Tolkien Padec Gondolina začel pisati, ko se je vrnil iz služenja vojske v prvi svetovni vojni, torej leta 1917. John Garth, izvedenec za Tolkienovo delo, je pojasnil, kako je na Tolkienovo pisanje vplivala izkušnja vojne. "Ko se je vrnil s fronte, ves vročičen, je pozimi 1916/17 okreval. V bitki na Somi je izgubil dva najtesnejša prijatelja, zato si lahko mislimo, da je bil psihično prav taka razvalina kot telesno."

Zgodba je nekakšen manjkajoči člen, saj služi kot kronika starodavne dobe v Srednjem svetu, torej časa pred dogodki v Gospodarju prstanov. "Obenem je to zgodba o nalogi in o omahljivcu, ki se postopoma spremeni v resničnega junaka - prototip za vse, kar je Tolkien pozneje še napisal," je povedal John Garth, avtor knjige Tolkien in velika vojna. "Pojavi se temni gospodar, prvič pa tudi orki in balrogi: Tolkien se ogreva za vse, kar je še pred njim."

"Sveti gral"

"Padec Gondolina je za številne v Tolkienovi skupnosti sveti gral mojstrovih besedil, ena izmed treh velikih zgodb, enakovredna Povesti o Hurinovih otrocih ter Beren in Lúthien. Nikoli si nismo upali sanjati, da bomo dočakali to izdajo," je navdušen Gunner.

Zgodbo, ki bo izšla 30. avgusta, je ilustriral Alan Lee - prav njegove ilustracije v Gospodarju prstanov in Hobitu so navdihnile vizualno podobo obeh megalomanskih trilogij Petra Jacksona.

A. J.