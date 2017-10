"Izstop ZDA in Izraela iz Unesca nikakor ne prispeva h krepitvi večstranskega sistema"

O konkretnih posledicah izstopa je v tem trenutku prezgodaj soditi

13. oktober 2017 ob 18:39

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Urad za Unesco v okviru ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter ministrstvo za zunanje zadeve sta v skupni izjavi izrazila obžalovanje zaradi nedavne odločitve ZDA in Izraela, da izstopijo iz Organizacije združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco).

"Globalne izzive je moč uspešno reševati le s skupnim naslavljanjem in medsebojnim sodelovanjem, zato upamo in si želimo, da se bo praktično sodelovanje obeh držav z organizacijo nadaljevalo tudi po spremembi njunega statusa," so zapisali v skupni izjavi.

Na ministrstvih so spomnili, da Unesco s svojimi programi in dejavnostmi na področju izobraževanja, znanosti, kulture in komunikacij krepi vezi med narodi in družbami ter s tem prispeva k doseganju skupnih ciljev ZN-a. O konkretnih posledicah izstopa je v tem trenutku prezgodaj soditi, menijo. "Vsekakor pa ta ne prispeva h krepitvi multilateralnega sistema, ki v mednarodni skupnosti predstavlja temelj enakopravnega sodelovanja med državami. Slovenija si bo v vlogi članice Izvršnega odbora še naprej aktivno prizadevala za promocijo in poslanstvo Unesca."

Ameriško predstavništvo bo nasledila opazovalna misija

Kot smo poročali, je odločitev o koncu članstva ZDA v Unescu v četrtek v Parizu sporočil ameriški državni sekretar Rex Tillerson. V skladu z Unescovimi pravili bo odločitev začela veljati decembra prihodnje leto, ko bo sedanje ameriško predstavništvo pri Unescu nasledila opazovalna misija.

Bokova: Unesco še nikoli ni bil tako pomemben za ZDA ali ZDA za Unesco

Na napovedani izstop iz organizacije se je takoj odzvala generalna direktorica Unesca Irina Bokova, ki je izrazila globoko obžalovanje zaradi te odločitve Washingtona. Unesco še nikoli ni bil tako pomemben za ZDA ali ZDA za Unesco, tudi glede na naraščanje nasilnega ekstremizma in terorizma v svetu, je opozorila. Umik ZDA je označila kot "izgubo za večstranskost" kot tudi za skupnost Združenih narodov.

ZDA: Odhajamo zaradi nadaljevanja "protiizraelskega predsodka"

Tiskovna predstavnica ameriškega zunanjega ministrstva Heather Nauert je sporočila, da ZDA odločitve niso sprejele zlahka. Za odhod iz Unesca pa so se odločile, ker potrebuje organizacija "korenito reformo" in ker se "protiizraelski predsodek" v njej nadaljuje. Kot sporoča Trumpova administracija, želijo kljub izstopu z Unescom še vedno sodelovati in brez članstva kot država opazovalka prispevati stališča, poglede in strokovno znanje ZDA. Kot rečeno, odločitev naj bi začela veljati konec leta 2018, vendar pa ta ni nujno dokončna. Če se Unesco vrne k prizadevanju za promocijo kulture in izobraževanje o njej, bi lahko stvar še enkrat premislili, je po poročanju New York Timesa dejala Heather Nauert.

Razglasitvi ZDA je v četrtek s podobnim sporočilom kmalu sledil izraelski premier Benjamin Netanjahu. Kot so sporočili iz njegovega urada, je premier zunanjemu ministrstvu naročil, naj pripravi vse potrebno za umik Izraela iz Unesca skupaj z ZDA. Obenem je pohvalil korak ZDA kot "pogumno in moralno odločitev, saj je Unesco postal gledališče absurda in, namesto da bi ohranjal zgodovino, to izkrivlja".

M. K.