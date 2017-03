Iztek triletnega povezovanja med ideologijo, identiteto in socialistično umetnostjo

Mednarodni projekt Heroes We Love se poslavlja s publikacijo in razstavo 11 plakatov

28. marec 2017 ob 17:45

Maribor - MMC RTV SLO/STA

"To so bili spomeniki, ki so zdaj popolnoma pozabljeni. Niso uničeni, niti drugod po nekdanji Jugoslaviji, ker so bili toliko odmaknjeni od naše realnosti, da niso bili škodljivi ali pomembni," pravi višja kustosinja Umetnostne galerije Maribor Simona Vidmar o spomenikih socialističnega realizma.

Končuje se namreč triletni mednarodni projekt Heroes We Love, s katerim je Umetnostna galerija Maribor (UGM) s partnerji iz drugih vzhodnoevropskih držav raziskovala povezavo med ideologijo, identiteto in socialistično umetnostjo. Projekt bo zaokrožila zaključna razstava 11 plakatov s predstavitvijo v okviru projekta izvedenih dejavnosti.

Umetnost, vezana na politično-geografska območja

Po navedbah UGM-a so v okviru tega projekta v obdobju med letoma 2015 in 2017 izpostavljali najpomembnejše teme, probleme in priložnosti obravnavanega umetniškega obdobja in pripravili serijo razstav, umetniških intervencij v javnem prostoru, mednarodnih konferenc ter delavnic. Vsebinsko so se partnerji osredotočali na primere iz svojega politično-geografskega območja.

V Mariboru so se tako ukvarjali s socialističnim realizmom v nekdanji Jugoslaviji. "To je področje, ki do zdaj še ni bilo ne raziskano ne predstavljeno," je ob robu današnjega odprtja sklepne razstave v UGM-u povedala višja kustosinja galerije Simona Vidmar. "Na to področje smo stopili predvsem zaradi tega, ker je precej sodobnih avtorjev s področja vizualne umetnosti, ki jih to področje zanima, ki se referirajo na polpreteklo zgodovino, tudi na socialistični realizem," je še povedala kustosinja.

Obličje zapuščine socializma v sodobnosti

Projekt, ki ga je podprl evropski program Kreativna Evropa, se je ukvarjal z zapuščino socialistične umetnosti v "Novi Evropi". UGM je bil vodilni partner, k sodelovanju pa je povabil še zagrebški [BLOK], Tirana Art Lab, Laznia center sodobne umetnosti iz Gdanska, Inštitut za etnologijo in folkloro iz Sofije, Muzej zgodovine Jugoslavije iz Beograda, Univerzo na Primorskem in Center plesa iz Maribora.

Osrednji del je predstavljala velika razstava v Mariboru, ki so jo postavili na ogled marca 2015 in je po besedah Simone Vidmar naletela na zelo dober odziv tako strokovne kot druge javnosti. Na njej so predstavili okoli 40 umetniških del več kot 20 umetnikov iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine ter Črne gore, razstavo pa je spremljal še simpozij o "umetnosti, ki spreminja svet" oziroma povezovanju umetnosti in politike.

O Naših herojih še v pisani besedi

Sledile so razstave, javne intervencije in konference v Zagrebu, Sofiji, Tirani ter Beogradu. Ves čas trajanja projekta je potekal tudi mednarodni instagram natečaj, v četrtek pa bodo v UGM-u predstavili še sklepno publikacijo projekta, ki vsebuje tako teoretske prispevke kot predstavitve konkretnih primerov. Besedila za publikacijo, ki jo je uredila Simona Vidmar, so prispevali Miško Šuvaković, Miklavž Komelj, Maja Ćirić, Owen Hatherley, Nikolai Vukov, Romeo Kodra, Lana Lovrenčić in Tihana Pupovac, Marija Đorgović, Neža Čebron Lipovec, Katja Hrobat Virloget in Andrej Preložnik, Goran Sergej Pristaš in Mila Pavićević ter Adela Demetja.

Predstavitev publikacije bo v UGM-u 30. marca ob 11. uri, sklepna razstava pa bo prav tako v UGM-u na ogled še do 31. marca.

P. G.