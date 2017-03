Iztok Mlakar

1961

26. marec 2017 ob 18:29

MMC RTV SLO

Zanimajo me junaki, ki ohranjajo nekje v sebi optimizem, vero v to, da je svet lahko boljši, pa čeprav jih vedno dobijo po nosu. Če se malo otresem svojega optimizma, lahko rečem, da zlo večinoma zmaga. Ampak včasih pa zmaga dobro in za tisto malo, kratko, ko zmaga dobro, se splača živeti.