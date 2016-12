Iztrebljevalec 2049: objavljen prvi napovednik za nadaljevanje Iztrebljevalca

Los Angeles tri desetletja pozneje

21. december 2016 ob 11:23

Los Angeles - MMC RTV SLO

Na spletu je od tega tedna na ogled prvi napovednik za dolgo pričakovano nadaljevanje kultnega filma Iztrebljevalec (Blade Runner) iz leta 1982, ki je nastal po knjižni predlogi Philipa K. Dicka, naslovljeni Ali androidi sanjajo električne ovce?

Sprva se je sicer špekuliralo, da bo film morda nosil naslov Iztrebljevalec: Androidi sanjajo ali pa zgolj Androidi sanjajo, saj je studio Warner Brothers pred dobrim letom dni registriral dve spletni domeni, in sicer bladerunnerandroidsdreammovie.com in androidsdreammovie.com.

Nikoli prestar za spopad z androidi

Vendar so nadaljevanju nadeli naslov Blade Runner 2049, se pravi Iztrebljevalec 2049, v njem pa poleg "izvornega iztrebljevalca" Ricka Deckarda 74-letnega Harrisona Forda nastopa še pripadnik mlajše generacije hollywoodskih igralcev 36-letni Ryan Gosling kot Officer K. Glede na to, da je bila zgodba prvega dela postavljena v Los Angeles leta 2019, se nadaljevanje dogaja torej tri desetletja pozneje, Ford pa se vrne kot nekdanji policist in se spopade z androidi.

Napovednik prihajajočega filma, ki so ga na spletu objavili pred dvema dnevoma, ima v tem trenutku že skoraj pet milijonov ogledov.

Z režiserskega na producentski stolček

Režijo tokrat podpisuje Kanadčan Denis Villeneuve, sicer znan po filmih Sicario in Prihod, režiser prvega dela Ridley Scott pa je zasedel producentsko mesto. Scenarij sta napisala Hampton Fancher in Michael Green, uporabljeni pa so liki iz romana Philipa K. Dicka.

Filmska glasba je delo islandskega skladatelja in dobitnika zlatega globusa za glasbo v filmu Teorija vsega Jóhanna Jóhannssona, fotografija pa je delo Rogerja Deakinsa, ki je med drugim sodeloval tudi pri Ni prostora za starce in pri bondijadi Skyfall. Poleg Forda in Goslinga igrajo med drugim še Jared Leto, Robin Wright in Dave Bautista.

Film naj bi v kinematografe po svetu prišel oktobra prihodnjega leta, prvi napovednik pa si lahko pogledate spodaj.

P. G.