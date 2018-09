Jabolko navdiha za ustvarjalce, ki so Cankarja "prevedli" v jezik stripa

"Domiseln, drzen in svež pristop"

3. september 2018 ob 16:37

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik republike Borut Pahor je na prvi šolski dan podelil jabolko navdiha ustvarjalcem in ustvarjalkam literarnega projekta Cankar v stripu. Ivan Cankar je namreč po njihovi zaslugi sto let po svoji smrti "postal del današnje popularne kulture".

Pahor je jabolko navdiha podelil vodji projekta Cankar v stripu Urošu Grilcu in vsem ustvarjalkam in ustvarjalcem, ki so stali za tridelnim stripovskim projektom.

Zbirko Cankar v stripu so ustvarile tri avtorske dvojice: Andrej Rozman – Roza in Damijan Stepančič sta premlevala Hlapce in ustvarila strip Hlapci – ko angeli omagajo. Boštjan Gorenc – Pižama in Tanja Komadina sta pretresala Moje življenje ter spisala in izrisala Moj lajf. Žiga X Gombač in Igor Šinkovec sta pravičniško premišljevala Hlapca Jerneja in njegovo pravico ter ustvarila stripovsko basen Hlapec Jernej in pasja pravica.

Del ekipe, ki je prejela jabolko navdiha, so še likovna urednica Lena Jevnik, urednica besedil Ženja Leiler in oblikovalka projekta Petra Černe Oven.

Cankar po stotih letih – legenda

Ustvarjalci projekta so po prepričanju predsednika republike "z domiselnim, drznim in svežim pristopom dragoceno prispevali k popularizaciji dediščine Ivana Cankarja". Njihovo delo je po Pahorjevem mnenju navdih mladim in vsem novim spoznavalcem Cankarjeve misli in edinstven poklon velikanu slovenske literature.

"Brezčasnim vprašanjem, ki jih Cankar obravnava v svojih delih, so avtorji dali sodobno besedo in podobo, a tudi mesto. Na nekatera morda dajejo celo odgovore sodobnega časa. S stripovskimi pripovedmi in ilustracijami so mladim, pa tudi vsem drugim bralcem iskreno in priljudno približali Cankarjeva dela ter jih spodbudili k razmišljanju o njegovih sporočilih za naše razmere in potrebe. Sto let po svoji smrti je Cankar tako postal del današnje popularne kulture. Legenda, bi rekli njegovi mladi bralci in bralke," so poudarili v uradu predsednika republike.

Široko razvejan projekt

A Cankar v stripu je precej več kot le knjižna poslastica, so prepričani v uradu predsednika republike. Hkrati s stripi sta nastali še razstava, ki je v desetih mesecih Cankarjevega leta obiskala deset krajev v Sloveniji in zamejstvu, in gledališki performans Cankar strip, ki je doživel že 14 ponovitev. Na slovenskem knjižnem sejmu je bila zbirka nagrajena za najlepše oblikovano knjigo v kategoriji strip in karikatura.

Projekt pa se še razvija in raste naprej – pred mesecem je strip Hlapec Jernej in pasja pravica izšel v nemškem prevodu, že to jesen pa bo Lutkovno gledališče Maribor uprizorilo predstavo Moj lajf.

A. J.