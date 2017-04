Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Jack Nicholson spada med najbolj prepoznavne obraze Hollywooda. Foto: EPA Nicholson je med največjimi košarkarskimi navdušenci: je stalni in zelo strastni navijač losangeleške ekipe. Foto: EPA Sorodne novice Toni Erdmann iz "penzije" zbezal Jacka Nicholsona Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Jack Nicholson pri 80: "V vsaki vlogi je del mene"

80-letni igralec po daljšem premoru znova razmišlja o vrnitvi na filmska platna

22. april 2017 ob 10:20

Los Angeles - MMC RTV SLO

Ameriški igralec, producent, režiser in scenarist Jack Nicholson praznuje 80 let. V bogati karieri je bil dvanajstkrat nominiran za nagrado ameriške filmske akademije in je prejel tri oskarje. Po sedemletnem premoru je zaokrožila novica, da se letos znova vrača na filmska platna.

Vnet navijač New York Yankeesov in Los Angeles Lakersov, ki redno obiskuje tekme, je tudi navdušen zbiralec slik 20. stoletja in sodobne umetnosti.

Pri 38 izvedel, kdo so njegovi starši

Vse do objave zgodbe v medijih (1975) je bil prepričan, da so stari starši, pri katerih je odraščal, njegovi starši. Za June Frances pa je bil prepričan, da je njegova sestra in ne mama. Novica ga je presenetila, vendar je s tem dobil odgovore na nekatera vprašanja, ki so ga ves čas pestila. Dogodek ni v večji meri vplival nanj, saj je bil ob izidu novice že odrasla oseba, zato jo je tudi laže sprejel brez poznejših travm. Čeprav je bil uspešen učenec in bi lahko študiral ter dobil štipendijo, ga šola ni mikala. Po srednji šoli je eno leto delal na plaži kot reševalec iz vode.

Leta 1954 sta se z mamo preselila v Los Angeles, kjer se je njegova igralska kariera tudi začela. Štiri leta pozneje je že dobil svojo prvo vlogo v filmu The Cry Baby Killer. Zatem je igral v televizijskih serijah, nato pa z vlogo Georgea Hansona v drami Easy Rider že dobil prvo nominacijo za najboljšo stransko vlogo in leto pozneje za glavno vlogo v filmu Five Easy Pieces.

Prejel tri oskarje

Četrto nominacijo za oskarja mu je prinesla vloga detektiva v trilerju Kitajska četrt, medtem ko je z dramo Let nad kukavičjim gnezdom leta 1976 prejel prvega oskarja za najboljšo glavno vlogo. Uspehe je nizal tudi v osemdesetih in devetdesetih, in sicer v komediji Čas nežnosti je zaigral ob Shirley MacLaine in dobil oskarja za najboljšo stransko vlogo, gledali smo ga lahko še v filmih Batman, Zadnji dobri možje, Bolje ne bo nikoli s Helen Hunt, ki mu je prinesel tretjega oskarja za najboljšo glavno moško vlogo.

Na filmskih platnih so bile med uspešnejšimi še komedija Gospod Schmidt, romantična komedija Ljubezen je luštna stvar, triler Dvojna igra idr.

Pri 80 znova na filmska platna

Nedvomno je Jack Nicholson eden izmed najuspešnejših in prepoznavnih igralcev Hollywooda. Upodabljal je različne like, zato so se gledalci spraševali, kateri izmed njih mu je najbolj podoben po značaju. V enem izmed intervjujev je Nicholson povedal: "Vsaka vloga je delček mene. Kot igralec ne moreš igrati tako, da ne bi v vlogo vnesel vsaj dela sebe, še posebej, če rad igraš." Pred štirimi leti je v medijih zaokrožila novica, da se poslavlja od igralske kariere, vendar sam tega ni potrdil. Razlog naj bi bile težave s spominom, saj si daljšega besedila ni mogel zapomniti. Zadnjič smo ga videli v romantični komediji Kako veš, leta 2010. Letos februarja pa so objavili novico, da naj bi ob Kristen Wiig zaigral v komediji/drami Toni Erdmann, ki je remake nemške različice filma.

Jack Nicholson ima pet otrok, najstarejša hči se je rodila v zakonu s Sandro Knight, s katero sta se razšla leta 1968, s Susan Anspach ima sina, z dansko manekenko hčerko Honey Hollman, ki je ravno tako igralka. Z Rebecco Broussard pa ima dva otroka, in sicer sina Raya in hčer Lorraine. Najdlje – sedemnajst let je bil v zvezi z igralko Anjelico Huston.

B. L.