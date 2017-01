Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Umetniška dela iz Vatikana, ki so na ogled v Tretjakovski galeriji v Moskvi, podpisujejo veliki umetniki, kot so Rafael, Caravaggio, Bellini, Guercino, Perugino, Poussin in Reni. Foto: EPA Med srednjeveškimi deli najbolj izstopa ikona Kristusa iz 12. stoletja. Gre za tabelno sliko, ki je - preden je postala del zbirke Vatikanskih muzejev - krasila eno izmed najstarejših cerkva v Rimu. Foto: AP Ideja za razstavo zbirke umetnin Vatikanskih muzejev, ki je na ogled v Moskvi, se je porodila pred tremi leti, ko sta se sešla ruski predsednik Vladimir Putin in papež Frančišek. Foto: EPA VIDEO Umetnine iz Vatikana na o... Sorodne novice Vatikan skuša priti nazaj v korak s sodobno umetnostjo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Jagodni izbor umetnin Svetega sedeža se razkazuje v ruski prestolnici

Napovedana še razstava umetnin iz Moskve v Vatikanu

22. januar 2017 ob 15:06

Moskva - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

"To se je zgodilo zaradi srečanja med vašim voditeljem Vladimirjem Putinom in papežem Frančiškom," je pred odprtjem razstave v Tretjakovski galeriji v Moskvi povedal Antonio Paolucci, direktor Vatikanskih muzejev, ki so iz svoje pinakoteke posodili nekaj umetnin velikih mojstrov.

V Vatikanu so še poudarili, da razstavljene stvaritve predstavljajo jagodni izbor njihovih zbirk. Razstavo 42 umetniških del so naslovili Večni Rim (Roma Aeterna), na ogled so tudi nekatera, ki jih do zdaj ni bilo še nikoli mogoče videti zunaj Vatikanskih muzejev, ki sodijo med največje in najbolj obiskane na svetu.

Razstavo je omogočila med drugim podpora umetniške, znanstvene in športne dobrodelne fundacije ruskega magnata Ališerja Usmanova, višine stroškov postavitve pa niso razkrili javnosti. "Za Vatikanske muzeje je pomenilo to veliko žrtvovanje, saj naše zbirke letno obišče šest milijonov ljudi. Prevzemamo polno odgovornost, saj to omogoča kulturno sodelovanje, skupno razumevanje in raziskovanje, ki se bo seveda nadaljevalo," je še povedal direktor Vatikanskih muzejev.

Ikona iz časa pred shizmo

Ikona Kristusa iz 12. stoletja najbolj izstopa med srednjeveškimi deli. Gre za tabelno sliko, ki je - preden je postala del zbirke Vatikanskih muzejev - krasila eno najstarejših cerkva v Rimu. "Ta ikona sledi tradiciji, ki je obstajala do shizme, do razcepitve krščanske cerkve na katoliško in pravoslavno," je o tej umetnini povedala Zelfira Tregulova, direktorica Tretjakovske galerije.

O sami postavitvi pa je direktorica galerije povedala, da so "zamisel, koncept razstave in utemeljen izbor umetnin bili razlog, da so se Vatikanski muzeji odzvali na našo prošnjo in nam posodili skoraj vse umetnine, za katere smo prosili".

Velikani likovne umetnosti

Med osrednjimi umetninami razstave je Snemanje s križa (1603-04) baročnega mojstra Caravaggia. Obdobje renesanse med drugim zastopa Rafaelova alegorična slika Vera in Karitas (1507), 17. stoletje pa Mučeništvo sv. Erazma Nicolasa Poussina (1628-1629). Na ogled so med drugim še dela Carla Crivellija, Pietra Perugina, Ercola de' Robertija in Paola Veronesa.

Usodni zmenek dveh veroizpovedi

Sama ideja za razstavo se je porodila pred tremi leti, ko sta se sešla ruski predsednik Vladimir Putin in papež Frančišek. Pravzaprav gre za vzajemni razstavni projekt, saj bo Rusija vrnila uslugo - za prihodnjo jesen je namreč napovedana razstava izbora Tretjakovske galerije v Vatikanu. Papež je po besedah direktorja Vatikanskih muzejev zelo vesel tovrstnega sodelovanja, saj gre po njegovem mnenju za znak prijateljstva med Katoliško in Pravoslavno cerkvijo.

Več o razstavi Večni Rim si lahko pogledate v prispevku moskovske dopisnice Vlaste Jeseničnik, Televizija Slovenija.

P. G., foto: AP in EPA