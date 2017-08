Jajoi Kusama, pri 87 "v svoji drugi zlati dobi", v Tokiu dobi svoj muzej

Prva razstava na ogled od 1. oktobra

Slavna japonska umetnica Jajoi (Yayoi) Kusama, znana po ponavljajočih se vzorcih, iz katerih tvori pogosto že kar psihedelične podobe, bo odprla svoj muzej v Tokiu.

Ustanova bo imela dom v tokijskem predelu Šindžuku, uradno pa naj bi jo odprli 1. oktobra, poročanje japonske kulturne spletne strani Spoon and Tamago povzema New York Times. Muzejsko stavbo s petimi nadstropji je oblikoval arhitekturni biro Kume Sekkei, dokončali so jo že leta 2014, a do zdaj 87-letna Kusama ni razkrila, kakšen je njen namen.

Pri New York Timesu ugibajo, da je imela avantgardna umetnica in pisateljica morda prav odprtje muzeja v mislih, ko je v februarskem intervjuju za Washington Post na vprašanje o vrhuncu svoje kariere odgovorila: "Še prihaja. Ustvarila ga bom v prihodnosti."

Muzej Jajoi Kusama bo vodil Akira Tatehata, ki je v nagovoru ob odprtju zapisal, da je mednarodno priznana umetnica, ki tudi v visoki starosti zagnano ustvarja, trenutno v svoji drugi zlati dobi. Vsako leto bodo pripravili dve razstavi, povezani z delom umetnice, eno nadstropje bodo zavzele njene "sobe neskočnosti" in druge instalacije. Na vrhu bo soba za branje in pregledovanje arhivov.

Prva razstava z naslovom Creation Is a Solitary Pursuit, Love Is What Brings You Closer to Art, ki bo na ogled od 1. oktobra do 25. februarja naslednje leto, bo na ogled ponudila novo serijo slik My Eternal Soul in nekaj drugih aktualnih del Kusame.

Vstopnice so že na prodaj, v muzeju, ki ima za poslanstvo širjenje sporočila o svetovnem miru in ljubezni do človečnosti, ki je tudi rdeča nit umetničinih del, pričakujejo veliko zanimanje obiskovalcev.

