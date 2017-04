James Baldwin je bil ameriški romanopisec, esejist, dramatik, pesnik in družbeni kritik. Njegov nedokočnani rokopis Remember This House je Raoul Peck lani priredil v dokumentarni film Nisem tvoj zamorec. Film je bil med letošnjimi nominiranci za najboljši dokumentarni film in zmagovalec nedavno sklenjenega ljubljanskega Festivala dokumentarnega filma. Foto: AP