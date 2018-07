James Cameron je del iniciative, ki se bori proti prodaji predmetov s Titanika

Podjetje Atlanta Premier Exhibitions ima v lasti številne predmete s Titanika

31. julij 2018 ob 17:50

New York - MMC RTV SLO, STA

Ameriško podjetje v stečaju Atlanta Premier Exhibitions, lastnik številnih predmetov s Titanika, je na sodišču zaprosilo za dovoljenje, da bi za poplačilo dolgov te predmete ponudilo na prostem trgu.

Da do tega ne bi prišlo, so se hitro postavili nekateri britanski muzeji, režiser oskarjevskega filma Titanika James Cameron in podvodni raziskovalec Robert Ballard.

Kar je po potopu priplavalo na površje

Podjetje Atlanta Premier Exhibitions ima v lasti številne osebne predmete, pohištvo ter okrasje iz kabin prvega razreda, ki so po potopu Titanika priplavali na površje oziroma so jih rešili iz potopljene ladje.

Dolga leta je po celem svetu organiziralo razstave, na katerih so si ljudje te predmete lahko ogledali, sedaj pa se je znašlo v stečaju. Zato so morali na sodišču zaprositi za dovoljenje, da lahko dolgove odplačajo s prodajo teh predmetov.

Muzeji že zbrali 20 milijonov dolarjev

Ob novici so začeli ukrepati nekateri britanski muzeji, med njimi greenwiški Narodni pomorski muzej ter Muzej Titanik iz severnoirskega Belfasta, ki so že zbrali 20 milijonov dolarjev, da bi predmete odkupili.

Iniciativi, ki teži k temu, da bi več kot 5000 predmetov iz Titanika ohranili v javni lasti, sta se pridružila režiser Cameron in podvodni raziskovalec Ballard, ki je leta 1985 lociral lokacijo potopljene ladje 3660 metrov globoko v Atlantiku.

Prav tako si britanski muzeji želijo pridobiti pravico, da bi zaščitili potopljeno razbitino najbolj slavne nesrečne ladje.

Film Titanik iz leta 1997

Cameron, ki je leta 1997 režiral sloviti film Titanik z Leonardom DiCapriom in Kate Winslet v glavni vlogi, je nad zgodbo potopljene ladje navdušen in ima pomembno vlogo tako v njegovem filmskem svetu kot tudi zanj kot raziskovalca oceanov. Po besedah Ballarda je iniciativa muzejev edini način, da bi zbirka predmetov s Titanika ostala združena.

Želeli bi si, da bi vse predmete razstavili na enem mestu, morda tam, kjer se je zgodba začela - v Muzeju Titanik, ki je bil ob stoletnici tragedije postavljen prav na mestu v Belfastu, kjer so ladjo zgradili.

10. april 1912: začetek konca

Titanik je iz britanskega pristanišča Southampton na krstno plovbo proti New Yorku izplul 10. aprila 1912. Ladja je na poti trčila v ledeno goro in se kmalu začela potapljati, reševalna operacija pa je bila polna pomanjkljivosti.

Potem ko se je ladijski trup prelomil na dva dela, je Titanik 15. aprila 1912 ob 2.20 dokončno potonil. V brodolomu je umrlo več kot 1500 od 2208 potnikov.

N. Š.