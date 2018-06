Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Znan je predvsem po ekranizacijah literarnih del Henryja Jamesa in Edwarda Morgana Forsterja. Med njegove najbolj znane filme sodijo Evropejci (1979), Jane Austen na Manhattnu (1980), Bostončanke (1984), Soba z razgledom (1985), Ostanki dneva (1993), Življenje s Picassom (1996) in Ločitev po francosko (2003). Foto: AP Dodaj v

James Ivory

(1928)

7. junij 2018 ob 20:39

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ko ljudje hodijo okrog pred ljubljenjem ali po njem in so pri tem dostojno zakriti z rjuhami, se mi to vedno zdi lažno. Tega nikoli nisem rad počel. In tudi ne počnem, kot veste. V Mauriceu sta se tipa ljubila, in ko vstaneta, definitivno vidiš vse, kar je videti. To se mi zdi veliko bolj naravno kot skrivanje ali pa kot to, kar je naredil Luca – da kamero usmeriš skozi okno in proti drevesom. No, ja ...

James Ivory si je kritiko privoščil na račun režiserja Luce Guadagnina in filma Pokliči me po svojem imenu, za katerega je on napisal scenarij.

Ana Jurc