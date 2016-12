Jamesa Taylorja ne bo v Manilo, zunajsodni poboji zanj nesprejemljivi

Filpinci pravijo, da bo krajšo potegnil on

23. december 2016 ob 11:09

Manila - MMC RTV SLO/STA

"Moja glasba ni pretirano politična, vseeno pa je včasih treba zavzeti politično stališče," je ameriški glasbenik James Taylor po odpovedi koncerta na Filipinih zapisal na družbenih omrežjih.

Petkratni dobitnik grammyja se je iz protesta proti filipinskemu predsedniku Rodrigu Duterteju in njegovim zunajsodnim pobojem preprodajalcev mamil odločil za odpoved nastopa, ki je bil v prestolnici Manili napovedan za februar prihodnje leto.

"Da suveren narod v skladu z zakonom preganja in kaznuje tiste, ki so odgovorni za nezakonito trgovanje z mamili, je seveda razumljivo, celo hvalevredno. Nedavna poročila s Filipinov o pobojih osumljenih storilcev brez sojenja ali sodnega postopka pa so zelo zaskrbljujoča in nesprejemljiva za vsakogar, ki ljubi pravno državo," je presodil pevec in kitarist. Odvisnost od mamil je sicer po njegovem mnenju "nadloga" in "svetovni problem".

Predstavnik filipinske policije je po poročanju tujih agencij komentiral: "Ne moremo ga kriviti za to, da je svojo odločitev podprl z napačnimi informacijami o miru in redu v naši državi." Kot je še zapisal v izjavi, bo prikrajšan za zaslužek in za to, da bi doživel toplino in gostoljubje filipinskih ljubiteljev glasbe.

Taylor je zaslovel v 70. letih s skladbami, kot sta Fire and Rain in You've Got a Friend. V dosedanji karieri je prejel pet grammyjev, prodal na milijone plošč in bil leta 2000 sprejet v Dvorano slavnih rock'n'rolla.

Duterte, ki je bil za predsednika izvoljen letos, je že v predvolilni kampanji napovedal ostro vojno proti mamilom in veliko prahu dvignil s svojimi hujskaškimi izjavami. Od julija je bilo ubitih 5.300 ljudi, vlada pa zavrača obtožbe o zunajsodnih usmrtitvah in vztraja, da so se tisti, ki jih je ubila policija, upirali aretaciji.

A. K.