Jančar poseben gost festivala v Montrealu, pred kanadskimi bralci tudi štirje slovenski pesniki

Šteger se v Veliki Britaniji predstavlja z romanom Odpusti

22. april 2017 ob 13:18

Ljubljana/Montreal - MMC RTV SLO/STA

Organizatorji mednarodnega festivala Blue Metropolis v Montrealu letos v središče postavljajo Slovenijo, eden od osrednjih gostov prireditve pa bo zato Drago Jančar. Poleg pisatelja, ki je pred nedavnim predstavil svoj novi roman In ljubezen tudi, se bodo kanadskim bralcem v prihodnjih dneh predstavljali še Miljana Cunta, Stanka Hrastelj, Gorazd Kocijančič in Aleš Šteger.

Štirje slovenski pesniki se bodo na turneji, ki jo organizira založba Beletrina, med 25. aprilom in 1. majem ustavili v kanadskih mestih Torontu, Ottawi in Montrealu, v slednjem sodelovali tudi na omenjenem festivalu Blue Metropolis.

Literarna turneja se bo začela prihodnjo sredo v Torontu, kjer bosta na pesniškem branju nastopila Miljana Cunta in Gorazd Kocijančič s kanadsko pesnico Giovanno Riccio in posebnim gostom Georgeem Elliottom Clarkom, pesnikom lavreatom kanadskega parlamenta. Isti dan bosta svojo poezijo v Javni knjižnici Ottawa brala Stanka Hrastelj in Aleš Šteger, na branju pa se jima bo pridružil trikratni dobitnik nagrade Archibalda Lampmana pesnik David O'Meara.

Pot bodo pesniki nadaljevali na festivalu Blue Metropolis v Montrealu in se tam srečali s kanadskimi kolegi Gillian Sze, Giovanno Riccio, Natasho Kanape Fontaine, Pierrom Nepveaujem in Georgeem Elliottom Clarkom. Ti so bili lani poleti udeleženci pesniške prevajalske delavnice v okviru 20. Dnevov poezije in vina na Ptuju. Sodelovali bodo tudi na pesniški delavnici, ki ji bodo sledila festivalska branja in pogovori.

Na 19. festivalu Blue Metropolis se bo predstavilo več kot 200 pisateljev, pesnikov in umetnikov iz več kot desetih držav. Letos je v središču slovenska književnost, eden osrednjih gostov festivala pa je zato Drago Jančar, ki bo med 27. in 30. aprilom sodeloval na festivalskih branjih in pogovorih.

Beletrina kanadsko turnejo uresničuje ob pomoči slovenskega veleposlaništva v Ottawi, Vseslovenskega kulturnega odbora v Torontu in festivala Blue Metropolis ter finančni podpori Javne agencije za knjigo RS.

Aleš Šteger v Londonu

Šteger se v teh dneh predstavlja tudi britanskemu občinstvu, ki lahko po novem prebira angleški prevod njegovega romana Odpusti. Delo je v teh dneh izšlo pri britanski založbi Istros Books/Peter Owen Publishers. Ob zidu prevoda Absolution, za katerega sta poskrbeli Urška in Noah Charney, je bil Šteger v petek gost irskega literarnega festivala v Corku, knjigo pa bo v nedeljo predstavil še v londonski knjigarni Burley Fisher.

Dino Bauk na Dunaju in Gradcu, Šarotar v Dublinu

V založbi so spomnili še na nemški prevod prvenca Dina Bauka Konec. Znova, v nemščini Ende. Abermals. Avtor bo 26. aprila sodeloval na literarnem večeru na Dunaju, 16. maja pa bo gostoval v Gradcu, kjer se bo v okviru programa Slovenske čitalnice v Štajerski deželni knjižnici pogovarjal s prevajalcem Sebastianom Walcherjem. Junija bo sledila še predstavitev v Pavlovi hiši v štajerski Potrni. V tujino se podaja tudi Dušan Šarotar, čigar roman Panorama je prav tako dobil precej odmeven angleški prevod. Pisatelj bo 21. maja nastopil na mednarodnem literarnem festivalu v Dublinu.

M. K.