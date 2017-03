Jančar za jasno poljano proti Franznu, Barnesu, Houellebecqu ...

Zmagovalca bodo razglasili oktobra

18. marec 2017 ob 17:38

Ljubljana/Moskva - MMC RTV SLO

Drago Jančar se je znašel v boju za ugledno rusko literarno nagrado jasna poljana, piše časopis Delo, poleg njega je v širšem izboru več zvenečih imen svetovne književnosti.

Na dolgem seznamu nominirancev v kategoriji tuje literature za leto 2017 je skupno 28 del avtorjev iz Velike Britanije, Izraela, Indije, Italije, ZDA, Švedske, Francije, Peruja, Južne Afrike in Slovenije, Jančar se je nanj uvrstil z romanom To noč sem jo videl, ki ga je v ruščino prevedla Tatjana Žarova.

Nominiral ga je pisatelj Vladislav Otrošenko, ki je bil pred nekaj meseci gost na Ljubljanskem knjižnem sejmu, je za Delo pojasnil prevajalec Borut Kraševec.

Med nominiranci so poleg Jančarja imena, kot so Toni Morrisson, Jonathan Franzen, Julian Barnes, Haya Yanagihara, Kazuo Ishiguro, Michel Houellebecq, John Maxwell Coetzee, Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, Donna Tartt in drugi. Lani je nagrado dobil Orhan Pamuk za roman Moje čudne misli, je za omenjeni časopis še sporočil Kraševec.

Tujo literaturo v okviru jasne poljane nagrajujejo od leta 2015, namenjena je najpomembnejšim tujim knjigam 21. stoletja, prevedenim v ruščino. Letošnjega zmagovalca bodo razglasili oktobra.

A. K.