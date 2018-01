Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Baletni plesalec Janez Mejač je letošnji prejemnik Prešernove nagrade za življenjsko delo, kar mu je v veliko čast, sploh ker se pridružuje dosedanjim velikim nagrajencem. Blizu mu je misel iz gnostične himne "kdor ne pleše, ne ve, kaj je življenje", kot plesalca pa ga je vselej vodilo hrepenenje po usklajenosti lepega z resničnim. Foto: RTV SLO Dodaj v

Janez Mejač

(1936)

27. januar 2018 ob 13:24

ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Veste, v številnih delih lahko zasledimo zapis, da je ples mati vseh umetnosti. Curt Sachs pa v svoji knjigi o svetovni zgodovini plesa zapiše, da glasba in pesništvo obstajata v času, slikarstvo in arhitektura v prostoru, medtem ko ples hkrati živi v času in prostoru. Svet, kakršnega vidimo, plesalec ustvarja v plesu, z lastnim telesom, s svojim edinim instrumentom.

Ana Jurc