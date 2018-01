Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Besne pesmi so posneli v Mladinskem centru Postojna in v Dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini, plošča pa je izšla v Založbi Radia Študent. Foto: Cankarjev dom Jani Kovačič in člani Ane Pupedan so se srečali na ljudskih vstajah in protestih in kmalu je padla odločitev, da nadaljujejo in nadgradijo tamkajšnje 'ad hoc' sodelovanje. Foto: Cankarjev dom Dodaj v

Jani Kovačič in Ana Pupedan z besnimi pesmimi nad skrb vzbujajočo stvarnost

Torkov večer v Klubu Cankarjevega doma

16. januar 2018 ob 10:03

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Nocojšnji večer v Klubu Cankarjevega doma bo zazvenel v mešanici šansona, ljudske glasbe in rocka, predvsem pa v ostrem jeziku Janija Kovačiča, ki neusmiljeno biča in jasno odslikava trenutno družbeno resničnost. Kantavtor na oder stopa s primorsko zasedbo Ano Pupedan, opremljen pa s skupno ploščo z zgovornim naslovom Besne pesmi.

Na plošči, ki je izšla pri Založbi Radia Študent, je 35 skladb, posnetih v živo na koncertih v Postojni in Ajdovščini. Kot je eden naših najvidnejših kantavtorjev dejal na lanski predstavitvi, gre večinoma za nove pesmi, ubrane na refleksijo trenutnega družbenega ustroja, kot sta demokracija in prekarnost, nekaj je tudi samokritike.

Kovačič se je z Ano Pupedan srečal na ljudskih vstajah in protestih in odločili so se za nadgradnjo tamkajšnjega sodelovanja. V želji, da z glasbo pokažejo na nepravilnosti, ki nam krojijo vsakdan, so se v viharnih mesecih ljudske vstaje odločili, da bodo "napravili nove pesmi za take priložnosti, komade našega besa in jeze, cinizma in optimizma, veselja in obupa ter predvsem človeškega vitalizma in obešenjaškega humorja". "Ker ne vemo, kaj bo, moramo biti pripravljeni na vse," je prepričan Kovačič.

Kovačiču se bodo na odru pridružili Simon Avsec (glas, violina, mandolina, orglice), Boštjan Požar (električna kitara, glas), Peter Žnidaršič (bas kitara, glas) in Marko Doles (bobni, glas).

"Besne pesmi so kulturni spomenik dobe, ki bo, kot kaže, večna, saj se nihče ne drzne dvigniti glave, razen nas na dnu, ki tako ali tako nimamo ničesar pod seboj in moramo dvigniti glavo, da se ne zadušimo v kloaki. Samo še govno speremo - vsaj z oči in ušes," pravi glasbenik. "Prepričali so nas, da vsak lahko uspe - ako izpolnjuje nekatere pogoje. Predvsem moraš imeti lastnino ali kapital - ideje ne štejejo! Begunci so razgalili našo virtualno prihodnost na bedno vsakdanjost. Naše goljufive človekoljubne strukture so le evrske donacije slabe vesti. Niso begunci krivi, če ne vemo, kaj bi s seboj, kaj bi z mladimi, če nimamo ne želja ne načrtov," še razmišlja Kovačič.

O Besnih pesmih tudi v oddaji Na piedestal na Valu 202:

M. K.