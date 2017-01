Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! 281 Antinuke ob svojem najnovejšem delu. Kadar se pusti fotografijrati za medije, je to brez izjeme s kirurško masko in sončnimi očali na obrazu. Pravi, da se boji povračilnih ukrepov zaradi svojih političnih del. Foto: Reuters Njegove najbolj "občutljive" nalepke so odstranjene že po pičlih nekaj dneh. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

"Japonski Banksy" na muho vzel Trumpa

281 Antinuke je eden redkih japonskih uličnih umetnikov

28. januar 2017 ob 16:41

Tokio - MMC RTV SLO/Reuters

Japonski ulični umetnik 281 Antinuke potrjuje, kar je vidno že z golim očesom: da je njegov novi projekt - serija nalepk, ki so se pojavile po središču Tokia - komentar na lik in delo novoizvoljenega ameriškega predsednika Trumpa.

Ulični umetnik, ki se javnosti predstavlja zgolj pod psevdonimom 281 Antinuke, skuša pozornost mimoidočih v Shibuyi, nakupovalnem in družabnem vozlišču Tokia, pritegniti z nalepkami, ki jih pušča na zidovih in uličnih svetilkah. Njegove male umetnine tematizirajo politične, okoljske in družbene teme. Z najnovejšim projektom je skušal spomniti na pripombe o ženskah in manjšinah, ki smo jih iz ust Donalda Trumpa lahko slišali med njegovo lansko predvolilno kampanjo.

Trump v družbi KKK

Na nalepkah vidimo shematizirano figuro, ki spominja na predsednika Trumpa; na vsaki strani ga "straži" še ena bela silhueta, ki simbolizira pripadnike organizacije Ku Klux Klan, je za tiskovno agencijo Reuters pojasnil Antinuke. "Prizor je zrasel iz mojega strahu glede tega, kaj vse se z Japonsko lahko zgodi zaradi takega grozljivega voditelja. Trumpove izjave imajo vezo z belsko prevlado - še zdaleč ne govori samo o postavljanju Amerike na prvo mesto."

Vandal ne le v očeh oblasti, ampak tudi javnosti

Na Japonskem umetnikom grafitov, ki jih pri njihovem početju zalotijo, grozijo skrajno visoke globe (pa tudi družba na tovrstno dejavnost gleda s popolnim neodobravanjem), zato Antinuke nima ravno številnih stanovskih kolegov. Komentatorji na spletu pozivajo k njegovi aretaciji, njegov agent pa je potrdil tudi, da umetnik dobiva grožnje s smrtjo. Kljub temu je menda še vedno trdno odločen, da bo vztrajal pri opozarjanju na "neznansko katastrofo kontaminacije javnosti", ki se po njegovem mnenju dogaja na Japonskem. "Ne vemo, kaj bo v prihodnosti, ali bodo otroci zbolevali za rakom in levkemijo," pravi. "Zato hočem povzročati hrup in delati cirkus."

No, ves svoj "cirkus" mora povzročati pod kar najdebelejšim plaščem anonimnosti. Novinarjem ne zaupa nobenih podrobnosti iz svojega osebnega življenja, razen tega, da je 281 številka, izposojena s puloverjev športne ekipe na njegovi srednji šoli. Njegove slike s šablono in nalepke, ki po slogu spominjajo na pankovsko estetiko Jamieja Reida (znan je predvsem po svojem dizajnu naslovnic za albume Sex Pistolsov), največkrat upodabljajo otroke, ki jim na tak ali drugačen način grozi jedrska energija; cvet rože, obroč za plavanje ali piškot je na taki risbi zamenjan s simbolom za jedrsko energijo. Lepi jih predvsem na ulične svetilke, prometne znake in zidove po središču Tokia, tudi v kaotično srce nagnetene Šibuje; nekatere opaziš samo res od blizu, druge pa otroke prikazujejo skoraj v naravni velikosti.

Več sledi.

A. J.