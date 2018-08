Japonski stripi in družabne igre za dva dni zavzemajo Izolo

Mednarodni sejem stripov in družabnih iger Anime

11. avgust 2018

Izola - MMC RTV SLO, STA

Ta konec tedna je v Izoli znova čas za mednarodni sejem stripov in družabnih iger, imenovan Anime.

Tako si bo mogoče na Lonki in v bližnjem parku Pietra Coppa ogledati stripe manga in se preizkusiti v različnih videoigrah in na fliperjih, predstavili se bodo tudi nekateri ilustratorji.

Manga je japonska beseda, ki pomeni strip, s tem izrazom pa se označujejo na Japonskem nastali stripi.

V gosteh tudi več ilustratorjev

Obiskovalci dvodnevnega festivala se bodo lahko preizkusili na tekmovanju v cosplayu, uživali v manga stripih ter v ustvarjalnih kotičkih. Na sejmu bodo prisotni različni razstavljavci, predstavili pa se bodo ilustratorji, kot so Rjuutsu, Sanaia, DanijelDesignerS in SaraWired.

Natančen program festivala Anime si lahko pogledate na tej povezavi.



Kot še napovedujejo organizatorji iz Društva ljubiteljev animiranih filmov, stripov in družabnih iger Animov ter revije manga MAGnet, bodo lahko obiskovalci v sobi za igre preizkusili različne videoigre in fliperje.

Poleg tekmovanj v različnih družabnih in videoigrah bodo na ogled tudi razstave in bralni kotiček, obeta se bogata glasbena spremljava in nastop plesne skupine Slomotion.

