Jared Leto bo filmski Hugh Hefner

Pravice za film si studii podajajo že deset let

4. oktober 2017 ob 10:00

Los Angeles - MMC RTV SLO

Neizogibni biografski film o Hughu Hefnerju, pred dnevi umrlem mogotcu na čelu imperija Playboy, bo režiral Brett Ratner. Svileno pižamo si bo pred kamero nadel Jared Leto.

"Z Jaredom sva stara prijatelja," je Ratner po objavi vesti komentiral za The Hollywood Reporter. "Ko je slišal, da sem si zagotovil avtorske pravice za Hefovo zgodbo, me je poklical: 'Hočem ga igrati. Rad bi ga razumel.' In resnično verjamem, da Jared to zmore. Eden največjih igralcev ta hip je." Jared Leto je leta 2013 dobil oskarja za najboljšo stransko vlogo v drami Klub zdravja Dallas; že od jutri naprej ga bomo lahko gledali v novem Iztrebljevalcu, sicer pa je bilo potrjeno tudi že to, da bo v biografskem filmu igral Andyja Warhola.

Hefnerjeva smrt pred manj kot tednom dni je v javnosti še enkrat odprla že staro debato o tem, ali je bil Hefner pionir seksualne revolucije ali pa je bilo njegovo početje v sami biti kontradiktorno feminizmu. No, Ratner ima izdelano stališče. V objavi na Instagramu je zapisal, da je bil pokojnik "eden največjih medijskih in kulturnih pionirjev v zgodovini, ki je imel zasluge za največje kulturne in družbene premike našega časa; zagovarjal je svobodo govora, državljanske pravice in seksualno svobodo".

Leta podajanja iz rok v roke

Projekt je za zdaj še v zgodnji fazi predprodukcije v Ratnerjevi produkcijski hiši RatPac Entertainment. Režiser in producent je imel Hefnerjevo zgodbo v mislih že od leta 2007, ko je bil projekt še pod okriljem studia Universal; takrat je bilo mišljeno, da bo glavno osebo igral Robert Downey jr.

Ker se filma niso in niso lotili, so avtorske pravice zanj potekle; za studio Warner jih je odkupil producent Jerry Weintraub (Ocean's Eleven, serija Westworld). Potem ko je Weintraub predlani umrl, je Ratner videl svojo priložnost in pravice odkupil za svojo lastno produkcijsko hišo. Zdaj pravi, da "bi film rad zastavil kot dogodek", kar koli že to pomeni. "Zelo je optimističen," še pravi, da bo imel Jeff Nathanson (Pirati s Karibov 6) "v kratkem čas", da napiše scenarij.

Še aprila letos je Ratner Jareda Leta povabil v slavni Playboyev dvorec, ki je na čast Hefnerjevi 91-letnici gostil premiero Amazonove dokumentarne serije American Playboy: The Hugh Hefner Story. Upal je namreč, da bo lahko igralca osebno seznanil z možem, v katerega se bo moral vživeti. A Hef je bil takrat že šibkega zdravja in tisti dan ni sprejemal gostov. Režiserja kljub temu ne skrbi. "Obstaja dovolj posnetkov Hefa, da bo Jared lahko dobil vse informacije, ki jih potrebuje." Ratner bi rad od mrtvih obudil tudi večerni pogovorni šov, ki ga je v šestdesetih vodil Hefner, Playboy After Dark.

