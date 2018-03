Javier Bardem bo v novi seriji španski konkvistador Hernán Cortés

Scenarij bo napisal Steven Zaillian

Spletni velikan Amazon je napovedal TV-serijo o španskem zavojevalcu Hernánu Cortésu. Igral ga bo španski igralski zvezdnik Javier Bardem.

Serijo bodo sestavljale štiri epizode, producent pa bo produkcijska hiša Amblin Television, ki je v lasti Stevena Spielberga, poroča spletna publikacija Screen Daily. Zgodbo in scenarij je prevzel scenarist Steven Zaillian, znan kot avtor scenarija za Spielbergov film Schindlerjev seznam.

Za osnutek zgodbe so izbrali scenarij iz sedemdesetih let dvajsetega stoletja v avtorstvu Daltona Trumba, slovitega ameriškega scenarista, ki je med drugim napisal scenarij za romantično komedijo z Audrey Hepburn Rimske počitnice in epski zgodovinski spektakel Spartak Stanleyja Kubricka.

Sanjska ekipa: Spielberg, Zaillan in Amazon

Glavni igralec prihajajoče serije Bardem je povedal, da svojo priložnost sodelovati pri pripovedovanju te epske zgodbe jemlje kot privilegij. Zanj je Cortésova zgodovina polne dramatičnosti in konfliktov, ki se odvijajo znotraj velikega zgodovinskega spektakla, s spopadom dveh oddaljenih civilizacij na vrhuncu svojih vlad.

"S tem najboljše in najslabše v človeški naravi udari ven z vso svetlobo in temo." Dodal je, da mu kot igralcu ni boljšega izziva kot biti pri tako edinstvenem projektu, in to s temo, do katere čuti strast že mnogo let. Navdušen je, da lahko "dela s sanjsko ekipo: Spielbergom, Zaillanom in Amazonom".

Sharon Yguado z Amazona je dejala, da so Cortésova odkritja oblikovala svet, kot ga poznamo danes. "Skozi Amblinove, Spielbergove, Zaillianove in Bardemove zamisli bomo člane Prime Video platforme popeljali na razveseljujoče popotovanje," je sporočila ljubiteljem Amazona.

