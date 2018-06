Jazz festival Ljubljana letos z rekordnim številom domačih glasbenikov

V Cankarjevem domu (in ob njem) 59. izvedba festivala

27. junij 2018 ob 11:38

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Koncerti v Cankarjevem domu in v parku pri njem s 130 glasbeniki iz 14 držav in z rekordnim številom domačih glasbenikov – drevi se začenja 59. Jazz festival Ljubljana, ki bo trajal do sobote.

Eden od kuratorjev letošnjega festivala Bogdan Benigar, je povedal, da je poglavitna novost letošnje izdaje dvodelni program: sedem koncertov, za katere bo treba plačati vstopnino, bo v dvoranah Cankarjevega doma, v parku pa se bo brezplačno predstavilo deset zasedb. Na koncertih bodo večinoma udeleženi slovenski glasbeniki.

Letošnjo izvedbo festivala bo odprl koncert mednarodno priznanega domačega violončelista, tolkalca in skladatelja Kristijana Krajnčana, ki se bo v CD-ju predstavil s solističnim projektom DrummingCellist.

Projekt, ki ga bo Krajnčan predstavil na odru Gallusove dvorane, s stapljanjem sodobnega džeza, klasične in filmske glasbe ter drugih zvrsti v celovito glasbeno pripoved ponuja vznemirljiv, svež, drzen in izviren pristop, so zapisali organizatorji.

Krajnčanovemu koncertu bo sledil nastop tria, v katerega so se združili basist Dave Holland, znan po sodelovanju z Milesom Davisom, vodilni indijski tolkalec na tabli Zakir Hussain in eden vodilnih ameriških saksofonistov Chris Potter.

Krajnčana pa bo mogoče drevi slišati še v zasedbi MTF feat. Sub-Lime v parku pri CD-ju.

Intervju s sokuratorjem festivala Edinom Zubćevićem:

Jazz festival Ljubljana bo poslušalce osvajal tudi z brezplačnimi koncerti pod milim nebom



V četrtek bodo v parku nastopili tolkalec Aleš Rendla s svojim sekstetom, Zlatko Kaučič v mednarodnem triu December Soul in saksofonist Lovro Ravbar s slovensko-kubansko zasedbo Get On Board Collective.

V petek bo nastopila Pia Podgornik kot članica mednarodne zasedbe Lore, v soboto pa pianista Rok Zalokar in Bowrain ter Vasko Atanasovski s projektom Melem feat. Bojan Z.

Iz tujine bo na letošnjem festivalu med drugim mogoče slišati tudi lutnjista iz Tunizije Dhaferja Youssefa in Portico Quartet, ki je po besedah Benigarja ena vodilnih zasedb mlajše generacije iz Velike Britanije.

Celotni program 59. Jazz festivala Ljubljana najdete tukaj.



Skupnost, ki podpira lokalne glasbenike

Sokurator letošnjega festivala Edin Zubćević iz Sarajeva je povedal, da so veliko časa porabili za nov festivalski format, ki bi omogočil ne samo ustvarjanje novega občinstva in nove glasbe, ampak džezovske skupnosti, ki bi dala večjo priložnost lokalnim glasbenikom.

Tako so izbrali tudi skupino 30 mladih ustvarjalcev, ki se bo predstavila v soboto s projektom Abeceda, potem ko bo med festivalom ustvarila delo, temelječe na vizijah posameznika.

Nagrajena programska drznost

"Prenovljeni koncept festivala je lahko uspešen samo s podporo občinstva. Od samega začetka oblikovanja letošnjega programa sva imela v mislih vaše zadovoljstvo in sloves programsko najbolj drznega festivala v Evropi," sta med drugim zapisala Benigar in Zubćević. Festival je namreč prejemnik nagrade Europe Jazz Network 2018 za najdrznejši program.

P. G.