Je avtorstvo najdražje slike na svetu pod vprašajem?

Leonardo da Vinci naj bi naslikal samo 5-20 odstotkov Odrešenika sveta

Dobrega pol leta po tem, ko je Odrešenik sveta postal najdražje prodana umetnina na svetu (na dražbi je dosegel 450 milijonov dolarjev), ugledni oxfordski umetnostni zgodovinar in izvedenec za Leonarda da Vincija trdi, da platna v resnici ni naslikal veliki mojster.

Matthew Landrus, ki je eden od vodilnih izvedencev za opus Leonarda da Vincija, je prepričan, da je večji del slike v resnici ustvaril Da Vincijev pomočnik Bernardino Luini, čigar dela na dražbah ponavadi ne presegajo milijonske vsote.



"To je Luinijeva slika," je za The Guardian kategorično zatrdil Landrus. "Kdor bi preučil več različic del Leonardovih učencev, bi razumel, da Luini slika točno tako, kot vidimo pri Odrešeniku sveta." Britanec ocenjuje, da je Da Vinci naslikal nekje med 5 in 20 odstotkov slike, kar pomeni, da je Luini njen "primarni avtor".

Novi dom v Abu Dabiju

Sliko, na kateri vidimo Jezusa, ki v eni roki drži stekleno kroglo, drugo pa ima dvignjeno v gesti blagoslova, je novembra lani dražbena hiša Christie's prodala kot "eno od manj kot dvajsetih ohranjenih slik Leonarda da Vincija". Kupil jo je abudabijski svet za kulturo in turizem, septembra letos pa jo bodo razstavili v tamkajšnji izpostavi muzeja Louvre. Že naslednje leto bo slika gostovala v Parizu.

Stroka nikoli ni bila enotna

Leta 2011, ko je Narodna galerija v Londonu Odrešenika sveta vključila v svojo retrospektivo Leonarda, je njeno avtorstvo potrdilo več vodilnih svetovnih strokovnjakov. Že ves čas pa obstajajo tudi taki, ki imajo dvome. Frank Zöllner z Univerze v Leipzigu se denimo strinja, da bi lahko šlo za "izjemno kakovostno delo iz Leonardovega ateljeja" ali celo za delo poznejšega imitatorja. Izvedenec za italijansko renesanso Charles Hope trdi, da so potrjena Leonardova dela videti "precej drugače". Odrešeniku sveta očitajo denimo pomanjkanje "naturalizma in kompleksne kompozicije", ki odlikujejo mojstrova dela. Neuradno naj bi o avtorstvu dvomili celo nekateri Louvrovi strokovnjaki.

Dokaze smo imeli ves čas pred očmi?

Matthew Landrus, ki bo novo knjigo o Da Vinciju izdal v septembru, napoveduje, da bo v njej "dokazal, da je Luini naslikal večino Odrešenika sveta". "Že primerjava Luinijevih del s tem platnom bo zadosten dokaz." Luini je bil po njegovih besedah sicer eden od dveh najbolj nadarjenih mojstrovih učencev (drugi je bil Antonio Boltraffio) in obenem "edini verjetni kandidat za večinsko avtorstvo" slike. "Tradicionalno bi Odrešeniku sveta rekli 'delo iz Da Vincijeve delavnice'."

Landrus pravi, da moramo biti pozorni predvsem na stilistične podobnosti, denimo na zlati okras in samo tkanino Jezusovega oblačila. "Luini je ustvaril tudi druge slike, na katerih so bile izjemno dobre zlate vezenine. Prav tako je zelo značilna njegova upodobitev kristusovega obraza - pričeska je malce drugačna, pristop pa zelo podoben. Prepoznavna so tudi portretirančeva ramena."

Če je Leonardova roka na sliki prisotna, strokovnjak verjame, da je opazna pri "tehniki sfumata, pri nežnih prehodih v senčenju, ki se izogibajo dramatičnim spremembam tona". Avtorstvo slike so že leta 1900, ko je sir Charles Robinson delo odkupil za Cookovo zbirko, v resnici pripisali prav Luiniju.

