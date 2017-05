Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Gregor Zorc, Jaka Lah in cigareta v MGL-jevi postavitvi osbornove klasike Ozri se v gnevu. Foto: MGL V Franciji so denimo dosegli "popravek" zakona, s katerim so se izognili prepovedi uporab podob kultnih francoskih osebnosti, kakršni sta Sartre ali Jacques Tati, s cigareto v roki.. Foto: BoBo Cigarete so se na veliko platno prebile iz predvsem umetniških razlogov ozioma poskusov čim večjega realizma. Kljub temu pa se je treba zavedati, da gre enačba v obe smeri: po uspehu Casablance so se tobačni velikani začeli naprezati, svoje izdelke stlačiti v vse filme po vrsti, tudi kadar ni bilo pravega razloga, zakaj bi moral junak kaditi. Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Je kajenje v predstavi res enako, kot če bi kdo "prižgal" v lokalu?

Vlada ni naklonjena predlogu za možnost kajenja na gledaliških odrih

4. maj 2017 ob 15:52

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Veliki norveški dramatik Henrik Ibsen je skoraj vsem svojim moškim likom pripisal zasvojenost z nikotinom. Je Ibsenov naturalizem enak, če možakom iz ust potegnemo njihove pipe in cigarete?

S takimi vprašanji se bodo morali morda odslej ubadati v slovenskih gledališčih, ki jim zakon prepoveduje kajenje na odru - umetniška integriteta pri tem ni dovolj močan protiargument.

Vlada namreč ni naklonjena predlogu dopolnitve zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, ki ga je v DZ predložila skupina poslank in poslancev koalicijskih SMC in DeSUS s prvopodpisanim Sašo Tabakovićem. Po predlogu skupine poslancev bi lahko na gledaliških odrih med predstavo kadili zeliščne izdelke.

Tudi zeliščne cigarete ne pridejo v poštev

Vlada se s predlagateljevo oceno o manjši škodljivosti zeliščnih cigaret, ki ne vsebujejo tobaka, ne strinja, saj so zeliščni izdelki za kajenje prav tako škodljivi kot tobačni in so zato tako kot tobačni izdelki obravnavani v evropski direktivi o proizvodnji, predstavitvi in prodaji tobačnih in povezanih izdelkov.

Prepoved uporabe tobačnih in povezanih izdelkov v vseh zaprtih javnih in delovnih prostorih je uvedena z namenom zaščite zaposlenih iz vseh poklicnih skupin in ostalih pred izpostavljenostjo škodljivim vplivom teh izdelkov v zaprtih javnih in delovnih prostorih, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje po današnji seji vlade.

Predlagatelj kot glavni cilj predloga zakona navaja ustavno varovano pravico do svobodnega umetniškega ustvarjanja. A vlada ob tem opozarja, da je poleg pravice do svobodnega umetniškega ustvarjanja z ustavo varovana tudi pravica do zdravega življenjskega okolja in zagotovljeno enako varstvo temeljnih pravic in svoboščin ter enakost pred zakonom.

Vsako nasilje je na odru dovoljeno, cigareta pa je korak predaleč?

S podobnimi dilemami so se soočili že umetniki v več državah, pred dobrimi petimi leti denimo v Španiji. Gledališki režiser Joan Ollé se spominja velike Pine Bausch, ki menda ni sprejela vloge, če ni smela kaditi na odru, zaradi česar so bojda v gledaliških hišah po vsej Evropi zamižali na eno oko in ji deset let puščali, da je kršila poostreni zakon. No, Ollé je prodikadilski zakon v navezavi na gledališče komentiral takole: "Treba bi bilo izračunati, kako škodljivo je dejansko za zdravje to, da nekdo pred polno dvorano pokadi eno cigareto, in koliko nekadilcev bo to pripravilo do kajenja? Kaj sledi? Bomo jutri prepovedali Shakespearovega Othella, ker njegov lik z umorom Desdemone spodbuja nasilje?"

A. J.