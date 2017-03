Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Scientologija zaradi nekaterih svojih praks velja za zelo sporno vero. Foto: IMDb Če je Alex Gibney v svojem dokumentarcu Going Clear k temi pristopil metodično, pa ima Theroux bolj "montypythonovski", zafrkljiv odnos. Foto: IMDb Posebno omembo velja nameniti zvezdniškim scientologom, saj si je Hubbard zamislil, da bi prav zvezdniki igrali ključno vlogo pri širjenju te vere. Leta 1955 je zato lansiral "Project Celebrity" in sestavil seznam 63 slavnih, ki si jih je izbral za tarče spreobrnitve. Med prvimi sta bila nekdanja zvezda nemih filmov Gloria Swanson in džezovski pianist Dave Brubeck. Danes je največja izmed osmih scientoloških podružnic prav tista v Hollywoodu, med njenimi člani pa najdemo Johna Travolto, Kirstie Alley, Liso Marie Presley in Jasona Leeja. Eden najglasnejših in najbolj gorečih zagovornikov scientologije je Tom Cruise, za katerega pravijo, da naj bi bil celo drugi ali tretji mož v organizaciji. Foto: Reuters

Je Louis Theroux pretiraval s škandalozno upodobitvijo scientologije?

Drama, še preden se je scientološka cerkev na film sploh odzvala

21. marec 2017 ob 11:56

Ljubljana - MMC RTV SLO/Reuters

Ko je slavni britanski dokumentarist Louis Theroux ugotovil, da za svoj dokumentarec o scientologiji seveda ne bo dobil nobenih izjav pripadnikov cerkve, se je odločil za alternativen pristop. Anekdote nekdanjih scientologov je v film vključil v obliki igranih segmentov.

Nastal je My Scientology Movie (Moj film o scientologiji), v katerem skuša Theroux - s pomočjo dramatizacij in igranih segmentov - ponuditi "zakulisen" pogled v organizacijo, ki je neposvečeno javnost doslej uspevala držati na varni razdalji.

Theroux je torej najel igralce, da so uprizorili dogodke, ki jih je zanj opisal Marty Rathbun, nekdaj pomemben funkcionar cerkve, ki pa je po izstopu iz organizacije postal njen goreč nasprotnik. (Izdal je več knjig in spregovoril za skoraj vsak dokumentarec, ki je bil doslej na to temo posnet).

Je skušal "začiniti" film?

še preden je film sploh dočakal uradno premiero, so se že pojavili dvomi o verodostojnosti segmentov, ki prikazujejo vzkipljivi temperament trenutnega voditelja cerkve Davida Miscavigea. Pa Therouxa niti ne skušajo diskreditirati scientologi (kar je sicer njihov tipičen pristop), pač pa ga kritizira Rathbun sam. "Njegovo poustvarjanje je bilo v resnici kar ustvarjanje," je zapisal na svojem blogu.

"Čeprav smo se celo leto dni pogovarjali o tem prizoru, nisem uspel oddati nobenega verodostojnega scenarija po resničnem dogodku, ki bi dosegel Therouxove standardne šokantnega in senzacionalističnega teatra".

Režiser je, nasprotno, za tiskovno agencijo Reuters pripomnil, kako "šokiran" je nad Rathbunovo kritiko, češ da je nekdanji scientolog "prav užival" v filmu, ko ga je prvič videl. "Tega ne vem zagotovo, a mislim, da najbrž ne bi bilo pretirano sklepati, da so ga leta nadlegovanja s strani scientologov pač utrudila."

Uradnega komentarja na film Rathbun sicer še ni podal. Prav tako se ni odzvala scientološka cerkev.

Scientologijo je leta 1954 ustanovil pred tem ne ravno uspešni pisec znanstveno-fantastičnih romanov L. Ron Hubbard. V grobem gre pri tem verskem gibanju za prepričanje, da je človek nesmrtno bitje, katerega izkušnje se raztezajo prek njegove življenjske dobe na Zemlji. Scientologija ima številne kritike, nekateri jo označujejo kar za kult. Skupina naj bi svoje privržence silila k preoblikovanju miselnih okvirov v skladu s scientološkimi načeli, zapustiti Scientološko cerkev pa naj bi bilo praktično nemogoče. v svojih vrstah imajo scientologi vseeno številne vplivne zvezdnike s Tomom Cruisom in Johnom Travolto na čelu.

Modna filmska tematika

Številne podrobnosti in skrivnosti vere, ki slovi po svoji hermetični zaprtosti za nečlane, razkrivajo knjige nekdanjih članov in dokumentarci, ki jih je bilo že malo morje. Morda najbolj odmeven je bil Going Clear (2015), ki ga je Alex Gibney posnel po knjigi z istim naslovom.

V zadnjih letih je najslavnejša "odpadnica" od vere igralka Leah Rimini, ki je svojim (travmatičnim) izkušnjam v kultu posvetila celo televizijsko serijo.

A. J.