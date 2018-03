Je minilo dovolj časa za vrnitev Nata Parkerja?

Režiral bo film o junaškem policistu

27. marec 2018 ob 12:03

Los Angeles - MMC RTV SLO

Nate Parker, ki mu je stara obtožba posilstva uničila kariero (in režijski prvenec Rojstvo naroda), je očitno pripravljen na vrnitev v javno sfero. Njegov novi projekt bo drama Black & Blue, resnična zgodba o losangeleškem detektivu Ralphu Waddyju.

Parker bo pod film podpisan tudi kot soscenarist: trenutno predeluje scenarij, ki ga je za projekt napisal Jim McGrath. Snemanje naj bi se že julija letos začelo v Los Angelesu.

Projekt je prvi novi premik v karieri Nata Parkerja, odkar so v javnost prišle podrobnosti v zvezi z obtožbo posilstva iz režiserjevih študentskih let. (Leta 1999 sta bila Parker in poznejši soscenarist Rojstva naroda Jean McGianni Celestin obtožena posilstva študentke na univerzi Penn State; za Celestina je sodišče odločilo, da je kriv, Parker, ki je bil odličen športnik s štipendijo, pa jo je odnesel brez posledic. Celestinova obtožba je bila po pritožbi razveljavljena, njuna domnevna žrtev pa si je leta 2012 vzela življenje.)

O vsem tem so mediji pisali ravno med promocijo filma Rojstvo naroda, zgodovinske drame o suženjskem uporu, katere distribucijske pravice so bile na festivalu Sundance prodane za rekordno vsoto (film je dobil tudi veliko nagrado žirije). Zdelo se je, da je Rojstvo naroda namenjeno naravnost proti oskarjevski slavi, a je na koncu popolnoma potonilo v pozabo - težko je reči, ali zaradi afere ali pa zato, ker vendarle ni dosegel pričakovanj prvih navdušenih kritik.

Rasizem policije skozi optiko zgodovine

Black & Blue bo torej biografija Ralpha Waddyja, junaka losangeleške policije v enem izmed rasno najbolj napetih obdobij njene zgodovine: to je bil čas, ko so se možje v modrem soočali z izgredi v okrožju Watts, atentatom na Roberta Kennedyja, vzponom Črnih panterjev, lovom na serijskega morilca (t. i. "Skid Row Slasherja") in umori Družine Charlesa Mansona. Waddy je sodeloval pri preiskavah vseh teh odmevnih primerov.

Waddy, nekdanji marinec, je bil menda izjemno nadarjen za policijsko delo, a je bil kljub temu v šestdesetih pogosto tarča rasizma, tako v policijskih vrstah kot na ulicah Los Angelesa. Potem ko se je pod krinko infiltriral med Črne panterje, je postal prvi temnopolti policist v Los Angelesu, ki si je prislužil detektivsko značko. Umrl je avgusta lani.

A. J.