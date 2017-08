Je na obzorju ukinitev enote za umetnost in starine pri Scotland Yardu?

17. avgust 2017 ob 12:43

London - MMC RTV SLO

V Veliki Britaniji so se pojavile domneve, da se obeta ukinitev enote za umetnost in starine, ki je delovala v okviru Scotland Yarda, saj so tri njene detektive po novem premestili z namenom, da pomagajo metropolitanski policiji pri raziskavi nedavnega požara londonske stolpnice Grenfell.

Vernon Rapley, ki je Scotland Yardovo enoto za umetnost in starine vodil med letoma 2001 in 2010, je po pisanju portala The Art Newspaper dejal: "Zelo sem zaskrbljen, da metropolitanska policija ne more zagotoviti, ali se bodo ti trije detektivi, ki so začasno premeščeni, vrnili v enoto".

Skoraj pol stoletja delujoča enota

Enoto so do pred kratkim sestavljali Philip Clare, Sophie Hayes in Ray Swan, ki pa so bili brez detektivskega narednika, saj je namreč Claire Hutcheon, ki je bila na tem položaju, enoto zapustila lanskega marca.

Scotland Yard je svojo enoto za umetnost in starine ustanovil leta 1969, s čimer so poskrbeli za sistematično pridobivanje izkušenj in dokumentacije o krajah umetnin, goljufijah ter ponarejanju. Londonska baza ukradenih umetnin, v kateri so zbrani podatki in slike 54.000 ukradenih umetniških kosov, je najpomembnejši nacionalni policijski register umetnosti za tistim, ki ga vodijo italijanski karabinjerji.

Nekdanji vodja enote Rapley, ki danes zaseda mesto direktorja za zaščito in varnost kulturne dediščine v londonskem muzeju Victoria & Albert, meni, da London kot drugi največji svetovni umetnostni trg po New Yorku "potrebuje poseben oddelek za umetnine". Dodaja še: "Če ostanemo zdaj brez njega, ko je kulturna dediščina tako zelo ogrožena po mnogih delih sveta, bo to predstavljalo zelo resno izgubo."

Brez zagotovila o nadaljnjem obstoju

Tiskovni predstavnik metropolitanske policije je za medije potrdil, da so te tri detektive začasno premestili k preiskavi požara stolpnice Grenfell v zahodnem Londonu, do katerega je prišlo 14. junija in v katerem je umrlo več kot 80 ljudi. Povedal je še, da gre za eno najobširnejših preiskav v zgodovini metropolitanske policije, ki zahteva angažma detektivov iz zelo različnih enot. Dodal je, da je Scotland Yard "v stalnem stiku s ključnimi partnerji v tem vmesnem obdobju in bo še naprej preiskoval kakršne koli domneve glede kriminalnih dejanj v zvezi z umetnostjo ali s starinami".

Vendar je tiskovni predstavnik metropolitanske policije na neposredno vprašanje, ali se bo po končani preiskavi zagotovo znova vzpostavila Scotland Yardova enota za umetnost in starine, pa je zgolj ponovil, da so "detektivi začasno premeščeni k preiskavi požara".

P. G.