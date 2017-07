Je torej iztrebljevalec oziroma agent Deckard android ali ni?

Pred jesenskim pohodom po kinodvoranah sveta

23. julij 2017 ob 19:14

San Diego - MMC RTV SLO

Vse od davnega leta 1982 v širši javnosti ostaja odprto vprašanje, ali je lik agenta Deckarda, ki ga je takrat v filmu Iztrebljevalec (Blade Runner) upodobil Harrison Ford, človek ali android - kakor se lahko še zmeraj sprašujemo, ali "androidi sanjajo električne ovce" ...

Glede tega vprašanja nista bila na začetku 80. let minulega stoletja soglasna niti režiser Ridley Scott in Harrison Ford, ki je torej nastopil v naslovni vlogi. Mnogi oboževalci filma so tako upali, da bo njegovo nadaljevanje Iztrebljevalec 2049 (Blade Runner 2049), ki ga Warner Bros. v kinodvorane pošilja oktobra, prineslo enoznačni odgovor.

Kot primerno priložnost še pred premiero pa so nekateri videli predstavitev drugega napovednika za film (lahko si ga pogledate spodaj), ki je bil javnosti predstavljen tudi v San Diegu na štiridnevni konvenciji Comic-con, in sicer v soboto ob prisotnosti članov filmske ekipe, vključujoč Forda in Ryana Goslinga.

Bi se naj Deckard glede na smernice 21. stoletja končno osvobodil in "izstopil iz omare"?

Moderator pogovora na Comic-Conu Chris Hardwicke si očitno ni mogel pomagati in je Fordu zastavil to skozi leta že zares zguljeno vprašanje, z dodatkom, ali ga morda le razrešil Iztrebljevalec 2049. Torej, kaj po poročanju BBC-ja pravi Ford: je Deckard replikant ali ni?

Po precej dolgem premoru je igralec izustil: "Ni važno, kaj menim jaz." Je pa dodal pojasnitev, zakaj se je odločil za sodelovanje pri snemanju nadaljevanja. "Imeli smo res dober scenarij, ki temelji na resnično dobri ideji. Poglablja razumevanje mojega lika ... Je zares globok."

Eno izmed vprašanje se je glasilo, ali je Fordov cilj posneti nadaljevanja vseh svojih dosedanjih uspešnic. 75-letni igralec je na to vprašanje iz vrst oboževalcev odgovoril hudomušno pritrdilno.

Tri desetletja po prvotnem dogajanju

Že naslov nadaljevanja Iztrebljevalec 2049 pove, da je dogajanje postavljeno 30 let kasneje kot v izvirnem filmu, ki ga je Scott posnel po – danes prav tako kultni - knjižni predlogi Philipa K. Dicka, naslovljeni Ali androidi sanjajo električne ovce?.

Sicer pa je tokrat filmska glasba delo islandskega skladatelja in dobitnika zlatega globusa za glasbo v filmu Teorija vsega Jóhanna Jóhannssona (v prvem delu jo je ustvaril grški oskarjevec Vangelis), fotografija pa je delo Rogerja Deakinsa, ki je med drugim sodeloval tudi pri Ni prostora za starce in pri bondijadi Skyfall.

"Strašljiva izkušnja" moralne dvoumnosti

Ob "izvornem iztrebljevalcu" - pa naj bo nexus ali homo sapiens - Ricku Deckardu film prinaša tudi mlajšega protagonista (Officer K), ki ga upodablja 36-letni hollywoodski igralec Ryan Gosling. Ta je v San Diegu povedal, da je bila zanj izkušnja snemanja nadaljevanja takšne klasike, kot je Iztrebljevalec, precej bizarna in da še zmeraj ni povsem ponotranjil, da je sodeloval pri tem.

"Spomnim se le, da je bil to eden izmed prvih filmov, ki sem jih videl kot otrok, ob katerih mi ni bilo povsem jasno, kako se naj počutim ob njihovem koncu." Dodal je še, da "obstaja neka moralna dvoumnost, ki je precej strašljiva izkušnja."

Ob Fordu in Goslingu v filmu nastopajo med drugim še Robin Wright, Dave Bautista in Jared Leto, ki je občinstvo Comic-Cona nagovoril v precej bizarnem hologramskem utelešenju v slogu spiritualnih motivacijskih govorov in v modro-roza opravi, saj se konvencije ni mogel udeležiti osebno.

Je pa v San Diegu režiser Denis Villeneuve razkril, da je sprejel to službo, saj ni želel, da bi ta film "zaj***l kdo drug" - Iztrebljevalec iz leta 1982 ga je namreč spodbudil k temu, da je sploh postal filmar.

