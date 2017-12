Jean de La Fontaine

Danes Fontaina poznamo predvsem kot basnopisca, vendar je njegovo delo precej širše. Sprva je pisal dramatiko, ki je takrat veljala za najprestižnejšo literarno zvrst, a brez večjega uspeha. Več uspeha je imel s povestmi in novelami v verzih, ki jih je bralstvo sprejelo z navdušenjem. Pri izbiri snovi je pokazal le malo izvirnosti: večinoma se je zatekal k antičnim in renesančnim delom, ki jih je znal zelo dobro prirediti. Največji uspeh je dosegel z basnimi, ki so bile takrat že tako ali tako v modi. Foto: Wikipedia