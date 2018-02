Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Jeffrey Tambor z emmyjem, ki ga je leta 2006 osvojil za svojo vlogo v seriji Transparentno. Foto: IMDb Nastanek serije so navdihnili resnični dogodki: oče avtorice Jill Soloway je tri leta pred premiero serije začel živeti kot ženska. Foto: IMDb Sorodne novice Filmski portret prve transseksualne osebe mogoč šele ob zdajšnjem kulturnem preobratu Dodaj v

Jeffrey Tambor zaradi obtožb zlorabe zapušča serijo Transparentno

Serije ne bodo ukinili

17. februar 2018 ob 16:50

Ljubljana - MMC RTV SLO

Jeffrey Tambor, zvezdnik večkrat nagrajene Amazonove serije Transparentno (Transparent), se poslavlja od igralske zasedbe. Lani sta ga dva človeka obdolžila spolnega nadlegovanja.

73-letni Tambor je v izjavi za javnost zapisal, da je "globoko razočaran nad Amazonovo reakcijo na lažne obtožbe" proti njemu.

V nadaljevanki Transparentno je igral Mauro Pfefferman, ki je bila nekoč poročen družinski oče, v zrelih letih pa začne živeti kot ženska. V peti sezoni serije, ki je podrla številne mejnike v tematiziranju transspolnosti v popkulturi, Tambor ne bo več nastopal; njegovo ime tako lahko dodamo na vse daljši seznam ljudi, ki so v zadnjih petih mesecih izgubili službe zaradi razkritij spolnega nadlegovanja, ki pretresajo Hollywood.

Studio Amazon je v novembru začel uradno preiskavo zaradi obtožb dveh žensk, prisotnih na snemanju serije Transparentno. Ena izmed njiju je igralka Trace Lysette, ki je opisala, kako jo je kolega spolno nadlegoval v njeni garderobi, druga pa Tamborjeva asistentka, ki pravi, da jo je otipaval in ji grozil s posledicami, če bi komu povedala, kaj se dogaja.

V svoji izjavi je Tambor posebej izpostavil, da predstavniki studia o obtožbah nikoli niso govorili neposredno z njim; pravi tudi, da mu je žal, če si je kdo narobe razlagal njegova dejanja. Preiskava je imela, kot je zapisal, "usodne napake in je bila zelo pristranska v korist toksičnemu, politiziranemu vzdušju, ki je vladalo na snemanju."

"Globoko sem razočaran nad tem, kako so se pri Amazonu odzvali na te lažne obtožbe proti meni. Še bolj sem razočaran nad Jill Solloway, ki me je nepošteno označila za človeka, ki bi lahko kakor koli prizadel svoje sodelavce."

Prva Amazonova uspešnica

Tambor je za svojo vlogo v seriji osvojil dva emmyja, zlati globus in nagrado igralskega ceha; Transparentno je bila prva nadaljevanka izpod okrilja studia Amazon, ki je posegla po najvišjih priznanjih v industriji. Ledino so orali tudi s tem, da so veliko vlog transspolnih oseb razdelili med transspolne igralce.

Trenutno sicer ni jasno, kako - in če sploh - bodo serijo lahko nadaljevali brez Tamborjevega lika. Avtorica serije Jill Soloway je v četrtek izrazila svoje občudovanje do posameznic, ki sta spregovorili o nadlegovanju, češ da je "to primer vodenja, kakršnega naša družba ta hip potrebuje".

"Hvaležni smo mnogim transspolnim ljudem, ki so podpirali našo vizijo za Transparentno od samega začetka naprej; strtih src smo zaradi bolečine in nezaupanja, ki ju je njuna izkušnja sprožila v skupnosti," je Sollowayeva zapisala v izjavo za javnost. "Odločno bomo ukrepali, da bi zagotovili delovno okolje, ki spoštuje varnost in dostojanstvo vseh sodelujočih; zaceliti se bomo skušali kot družina."

A. J.